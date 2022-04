«And now I look and look around and there’s so many Kanyes». Это ключевая строчка интерлюдии «I Love Kanye» с альбома «The Life of Pablo», вышедшего шесть лет назад. Даже абсолютно не заинтересованных в жизни рэпера людей так или иначе зацепило инфополе, где Йе стал множиться в производственных масштабах.

Вот малая часть цепочки событий, случившихся после официальной подачи документов на развод экс-супруги артиста Ким Кардашьян.

Мир с Дрейком и совместное участие в сомнительном благотворительном концерте «Free Larry Hoover». Нахождение под следствием в связи с обвинениями в избиении фаната. Мемы с Питом Дэвидсоном, биф с Kid Cudi и Билли Айлиш, намерение стать бездомным, коллаб его модельного дома Yeezy с Gap и Balenciaga, очередные переносы музыкальных планов. Выход в свет с моделями Винетрией, Чейни Джонс и вроде бы как месячный роман с актрисой Джулией Фокс, закончившийся стремительным разрывом. Появление под громкий свист трибун в маске, закрывающей все лицо, на Супербоуле-2022. Наконец-то презентация альбома «Donda 2», эксклюзивно выходящего на устройствах Stem Player (портативная стереосистема бренда Yeezy) и релиз документалки «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy» на Netflix, финального монтажа которой так отчаянно добивался Йе.

По такой суматошной жизни легко выстроить психологический портрет человека, нуждающегося в помощи: и пусть хроника «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy» стартует двадцать лет назад, в ней очень много про сегодняшний день, точнее нынешний быт мистера Уэста.

«Jeen-Yuhs» напоминает, что подобный период у Йе уже случался после смерти матери Донды Уэст в 2007-м: тогда же состоялись и его наиболее масштабные провокации, и самые значительные творческие выходы (пластинка «My Beautiful Dark Twisted Fantasy»). Также в «Jeen-Yuhs» отмечается, что задолго до своей кончины Донда уже, в принципе, предсказывала пословицей весь последующий путь сына: «Когда великан смотрит в зеркало, он видит только пустоту. Это другие видят в нем лишь великана» . Невозможно отделаться от мысли, что весь напускной нарциссизм Йе — грандиозная попытка сбежать от одиночества, метание, приведшее, как часто случается у неуемных визионеров, к Богу.

Режиссеры хроники Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза если напрямую и не говорят о созависимости, то очень точно на нее намекают: сложно найти еще одного музыканта, буквально заставившего весь мир запомнить имя своей матери. Визуально незабываемый стрим концерта-презентации «Donda 2» начался с двухчасового ожидания, сопровождающегося сердцебиением именно Донды. Схожим образом Уэст не устает свидетельствовать о том, что Ким Кардашьян не менее важная женщина в его жизни. В одной из представленных песен семплировался отрывок из монолога Кардашьян на «Saturday Night Live», где та называла бывшего мужа «лучшим рэпером всех времен и самым богатым темнокожим в Америке».

Упомянутая выше интерлюдия «I Love Kanye» позволяет задуматься и о том, что сам Йе про себя все давно уже понял: в первом же эпизоде трехсерийной документалки, выходящей частями раз в неделю, рэпер нарекал себе такой успех и такие времена, когда ему будет достаточно представляться только двумя последними буквами своего имени, и люди будут понимать, о ком речь. Так, в общем-то, и случилось.

Тема показной спонтанности и строгой продуманности маркетингового гения Уэста идет в сериале сквозной линией: в какой‑то момент тот прямо так говорит, что больше не готов делиться настоящим и теперь станет вживаться в выдуманную роль. Тут же и работа Куди с Чике все больше станет дробиться на разрозненные лихорадочные эпизоды в основном вспышек агрессии артиста. Закадровый голос Куди из 2008-го отчаянно резюмирует, мол, в следующие шесть лет Уэст был недоступен, ничего путного снять не удалось.

При всей спорности героя всегда больно смотреть на откровенно мучающегося человека, столкнувшегося с нарастающими ментальными проблемами. Хотя со стороны процесс выглядит, конечно, нескончаемой лавиной безумия эгоманьяка. Спасение, по мнению позднего Уэста, в Боге, но этот документ наглядно демонстрирует, что еще и в творчестве — именно погруженным в него Йе выглядит действительно счастливым.