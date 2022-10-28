Жуткий стрим: какие новые страшилки смотреть на Хеллоуин?

Новые версии «Восставшего из ада» и «Интервью с вампиром», сезонная экранизация Стивена Кинга и хеллоуинский спешел от Marvel, новые проекты Гильермо дель Торо и Майка Флэнагана, а также свежая работа режиссера «Кошмара перед Рождеством» — рассказываем, какие премьеры стриминговые сервисы подготовили к этому Хеллоуину.

«Не говори никому» («Gæsterne») Премьера: с 15 сентября на Shudder

На отдыхе в Тоскане датская пара знакомится с премилым нидерландским врачом и его семьей. Спустя какое‑то время нидерландцы приглашают новых знакомых к себе в гости — в фермерский домик на краю леса. Думается, не нужно объяснять, что датчанам лучше было оставаться дома. «Не говори никому» — жесткая сатира на мягкотелость современного гражданского общества. Создатели картины уверены, что преуспевающие обыватели не умеют постоять за себя, смотрят на многое сквозь пальцы и позволяют злу твориться не только вокруг, но и с ними самими. Предупреждаем: картина непременно испортит вам вечер и разбалансирует на всю оставшуюся неделю . Последние пятнадцать минут фильма вытянут из вас все жилы, но зато научат прислушиваться к своему внутреннему голосу и подтолкнут к мысли о том, что не во всех ситуациях стоит продолжать соблюдать нормы социального поведения.

«Сисси» («Sissy») Премьера: с 29 сентября на Shudder

Слешер о долговечном эффекте школьного буллинга и обратной стороне успеха ЗОЖ-инфлюэнсеров. С детства Сесилия и Эмма были не разлей вода и собирались состариться вместе в одном доме для престарелых, однако однажды в их жизни появилась Алекс, которая с помощью нехитрых приемов травли вытеснила Сесилию из жизни Эммы. Повзрослев, Сесилия (без сомнения, звездная роль Аиши Ди) превратилась в успешную инфлюэнсерку с сотнями тысяч фолловеров. Теперь девушка живет жизнью, о которой только могут мечтать ее ровесницы. Но однажды в ее жизни снова появляется Эмма (Ханна Барлоу), которая приглашает подругу детства в загородный дом, где Сесилия сталкивается с бывшей обидчицей Алекс (Эмили Де Маргерити). У «Сисси» есть все шансы стать знаковым зумерским слешером : стильный фильм не только исследует последствия детской травмы, но и предупреждает об опасности онлайновых псевдогуру, компетентность которых вызывает вопросы.

«Экзорцизм моей лучшей подруги» («My Best Friend’s Exorcism») Премьера: с 30 сентября на Amazon Prime Video

Почти пародийный, до неприличия прямолинейный трибьют подростковым хоррорам 1980-х. Во время девичника в хижине в лесу лучшие подруги отправляются в проклятый особняк, откуда одна из них выходит со всеми признаками одержимости злобным демоном. Непростой процесс экзорцизма будет включать помощь христианского бодибилдера (!) и «могущество Боя Джорджа». Нарочито пошленькая стилизация скорее рассчитана не на зумеров, а на тех, кто на собственных волосах в свое время испытал последствия химической завивки и до сих пор не готов выкинуть из своего плейлиста незабвенный сингл A-ha «Take on Me».

Второй сезон «Призраков» («Ghosts») Премьера: с 29 сентября на CBS/Paramount+

Второй сезон неожиданно успешного ситкома о молодой паре, которая унаследовала старинный особняк, до отказа набитый призраками из разных исторических эпох. В новом сезоне герои наконец-то закончили переделывать старинное здание в семейный отель и готовы принимать первых постояльцев. Правда, не все из них так дружелюбны, как кажутся на первый взгляд. Так, гостями становится пожилая пара хейтеров, которые оставляют негативные отзывы на гостиничных агрегаторах. Но пожилые ворчуны не в курсе, что за ними шпионит целая банда призраков. Как и в прошлом году, «Призраки» — это, бесспорно, один из самых добрых и безобидных представителей хеллоуинского стримингового сезона .

«Фокус-покус-2» («Hocus Pocus 2») Премьера: с 30 сентября на Disney+

Несмотря на то, что в год выхода оригинальный «Фокус-покус» провалился в прокате и был разгромлен критиками, спустя время благодаря телетрансляциям и VHS комедийное фэнтези про трех ведьм в исполнении Бетт Мидлер, Сары Джессики Паркер и Кэти Наджими приобрело культовый статус. К началу 2020-х зрительская любовь достигла по-настоящему угрожающих масштабов, и это не могло не привлечь внимания ушлых американских прокатчиков, страдающих от всевозможных ограничений в период ковид-пандемии. В канун Хеллоуина 2020 года «Фокус-покус» выпустили в повторный кинопрокат, где диснеевская классика уступила только «Доводу» Кристофера Нолана. После такого успеха стало понятно, что сиквела, разговоры о котором ходили годами, не избежать. И вот спустя 29 лет «Фокус-покус» наконец-то вернулся. Правда, зрительские оценки сиквела сильно уступают критическим . Но это совершенно не останавливает правообладателей — на подходе одноименный бродвейский мюзикл.

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire») Премьера: с 2 октября на AMC

Новая экранизация популярного одноименного романа Энн Райс, первой части цикла «Вампирские хроники», который в результате растянулся на целых тринадцать книг. Боссы канала AMC, подарившие нам «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу» и «Безумцев», настолько уверены в успехе, что продлили сериал на второй сезон еще до премьеры первого.

Создатели шоу внесли в сюжет некоторые изменения. Главным образом они касаются времени действия. В отличие от романа и первой экранизации 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом, сюжет в сериале стартует в 1910 году, а не в 1791-м. Это дало возможность авторам превратить главного героя романа — убитого горем аристократа Луи — в темнокожего владельца сети борделей. Что предсказуемо вызвало волну возмущения у определенной части фанатов, очевидно запамятовших, что в романе этот персонаж — луизианский креол . Зато образ Лестата, обратившего Луи в вампира, остался неизменным — это все тот же распутный и тщеславный вампир, белокурый денди-демон. А вот гомосексуальный подтекст отношений между героями теперь выведен на передний план. Стоит также отметить, что вторая сюжетная линия, в которой, собственно, и происходит вынесенное в название интервью, тоже в очередной раз изменила время действия. И это понятно: каждая новая экранизация пытается быть максимально близкой современным реалиям. Если в оригинале это были 1970-е (время написания романа), в фильме — 1990-е, то теперь Луи дает интервью в 2020-х, постоянно упоминая пандемию коронавируса (что? да!).

«Восставший из ада» («Hellraiser») Премьера: с 7 октября на Hulu

В новую версию «Восставшего из ада» тоже были внесены некоторые изменения, призванные адаптировать легендарную франшизу к современности. Например, самого запоминающегося монстра франшизы, предводителя банды сенобитов Пинхеда, теперь играет трансгендерная женщина Джейми Клейтон, известная по «Восьмому чувству» сестер Вачовски. Создатели нового «Восставшего из ада» подчеркивают, что это не ремейк культового хоррора 1987 года, а ребут. Режиссером перезапуска выступил Дэвид Брукнер («Ритуал», «Дом на другой стороне») — заметный хоррормейкер своего поколения, но есть подозрения, что, если бы продюсеры все-таки не разругались с Паскалем Ложье, представителем нового французского экстрима и создателем скандальных «Мучениц», результат был бы гораздо более пугающим и менее удобным для просмотра.

«Телефон мистера Харригана» («Mr. Harrigan’s Phone») Премьера: с 5 октября на Netflix

Какой Хеллоуин без очередной экранизации Стивена Кинга? Заглавный миллионер-затворник с тяжелым характером (Дональд Сазерленд) нанимает положительного во всех отношениях школьника Крейга (Джейден Мартелл из нового «Оно») читать ему вслух классические романы. Со временем отношения между подростком и стариком становятся настолько доверительными, что Крейг решается подарить мистеру Харригану новенький айфон. Необъяснимые события начинают происходить после смерти миллиардера: с его телефона начинают приходить зловещие эсэмэски.

Все фирменные кинговские ингредиенты в «Мистере Харригане» на месте . Промозглый маленький городок в штате Мэн. Впечатляющие виды на прибрежные скалы и осенний лес. Школа, набитая злобными буллерами. Загадочный богатый старик, живущий уединенно в старинном особняке. Все заботливо перенесено на экран практически без потерь — именно так, скорее всего, читатель себе все и представлял. Известный факт: Кингу обычно не везет с экранизациями, а тут вроде бы все получилось. Другое дело, что интриги, скрытой в рассказе, хватает на серию «Сумеречной зоны» или «Секретных материалов», но, к сожалению, не на полный метр.

«Паранормальные явления. Дом призраков» («Deadstream») Премьера: с 6 октября на Shudder

Комедийный хоррор, который доказывает, что дело «Ведьмы из Блэр» живет и малобюджетным фильмам в жанре found footageНайденной пленки. все еще найдется место на видеосервисах. «Смертельный стрим» (так лента называется в оригинале) смело смешивает старую и новую школу хоррора. Представьте себе, что молодой Сэм Рейми воспользовался машиной времени, оказался в 2020-х и, впечатлившись культурой прямых онлайн-эфиров, снял «Зловещих мертвецов» про самого глупого в мире видеоблогера, сделавшего себе имя на экстремальных роликах. Как и положено в таких случаях, завязка банальна до безобразия. Потерявший всех спонсоров после скандала некогда популярный стример пытается вернуть свою аудиторию и поэтому решается провести ночную трансляцию (оригинальное название фильма удачно обыгрывает термин livestream) из проклятого дома с привидениями.

«Клуб полуночников» («The Midnight Club») Премьера: с 7 октября на Netflix

Новый проект Майка Флэнагана, создателя сериалов «Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Полуночная месса». Ежегодные сериальные новинки от, пожалуй, главного нетфликсовского хоррормейкера становятся доброй хеллоуинской традицией. На этот раз свою фирменную уютно-зловещую атмосферу Флэнаган создает в стенах хосписа для смертельно больных подростков, который (как же по-другому) находится в старинном особняке со своей историей . Каждую ночь обитатели хосписа собираются в библиотеке с камином (!) и травят друг другу страшные байки, поэтому сериал задуман как антология.

В основе «Клуба полуночников» лежит одноименный роман Кристофера Пайка, хоррор-беллетриста в жанре young adult. В определенной степени «Клуб полуночников» может напомнить сильно пригламуренный «Дом, в котором». Целевой аудиторией нового детища Флэнагана, скорее всего, будут ровесники главных героев, они же растащат «Клуб полуночников» на сотни гифок и цитат. Зрителей постарше может заинтересовать ностальгическая музыкальная составляющая сериала: его действие разворачивается в 1994 году, поэтому отовсюду звучат окологранжевые хиты Bush, Stone Temple Pilots и Blind Melon.

«Ночной оборотень» («Werewolf by Night») Премьера: с 7 октября на Disney+

Хеллоуинский спешел из кинематографической вселенной Marvel, снятый в духе классических черно-белых хорроров студии Universal и посвященный персонажу комиксов Джеку Расселлу, также известному как Ночной оборотень. Это охотник на монстров поражен проклятием, которое превращает его в оборотня, сохраняя при этом человеческий интеллект. Заглавную роль исполняет Гаэль Гарсия Берналь. В четвертой фазе Marvel Studios решилась на разного рода эксперименты: впервые в рамках киновселенной появились сериалы («ВандаВижен», «Соколиный Глаз», «Лунный рыцарь» и др.). «Ночной оборотень» — очередной эксперимент . Спецвыпуск — новый формат для студии, и, если он придется по вкусу многомиллионной армии фанатов, такие спешелы станут регулярным явлением. Помимо этого, спешел в случае успеха всегда можно превратить в полноценный сериал.

«Вторая половинка» («Significant Other») Премьера: с 7 октября на Paramount+

Хоррор про прогулку в лесу, которому не дают покоя лавры «Солнцестояния». Молодая пара (Майка Монро из шедеврального «It Follows» и Джейк Лейси из «Белого лотоса» и «Меломанки») отправляется в поход в дикую местность. Все сразу идет не так. Сначала молодые люди наталкиваются на выпотрошенного оленя — явный признак того, что надо срочно разворачиваться и бежать обратно к машине (любой фанат хорроров подтвердит). А затем они понимают, что в лесу не одни.

«Впусти меня» («Let the Right One In») Премьера: с 9 октября на Showtime

Третья попытка переноса на экран одноименного романа шведа Юна Айвиде Линдквиста про 12-летнюю девочку-вампира, прислуживающего ей взрослого мужчину и мальчика, над которым издеваются в школе. До этого была минималистичная шведская экранизация (моментальная классика) и ее голливудский ремейк с Хлоей Грейс Морец. На этот раз это сериал от канала Showtime, подарившего нам «Декстера» и третий «Твин Пикс».

«Наблюдатель» («The Watcher») Премьера: с 13 октября на Netflix

Крупная хеллоуинская премьера от Netflix со звездным составом: помимо Наоми Уоттс и Бобби Каннавале в мини-сериале снялась Миа Фэрроу, и это ее первая роль за десять лет . Создатели «Наблюдателя» — слаженный дуэт в лице Райана Мерфи и Иэна Бреннана. Сюжет до безобразия банален. Семья переезжает в дом, который местные считают проклятым. Неизвестные начинают их заваливать угрожающими письмами, соседи ведут себя агрессивно, кругом снуют зловещие незнакомцы. Неужели нельзя заранее поинтересоваться историей дорогущего жилья перед покупкой? Судя по оценкам критиков, дуэт Мерфи и Бреннана в этот раз дал осечку.

«Темные очки» («Dark Glasses») Премьера: с 13 октября на Shudder

Новая работа легендарного хоррор-мастера Дарио Ардженто, вернувшегося после десятилетнего молчания. Маэстро не изменяет себе: «Темные очки» — это все тот же старый добрый джалло про секс-работницу в опасности с фонтанами крови и обилием обнаженных тел в кадре . Главная героиня, высококлассная эскортница Диана, чудом остается в живых после нападения маньяка, убивающего представительниц древнейшей профессии в современном Риме. Но, уходя от преследования серийного убийцы, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой погибают родители китайского мальчика, а героиня теряет зрение. Ослепшая Диана объединяет усилия с осиротевшим мальчуганом, чтобы спастись от преследования убийцы, который упорно пытается довести свое дело до конца.

«Хеллоуин заканчивается» («Halloween Ends») Премьера: с 14 октября на Peacock

Финал обновленной хоррор-франшизы Дэвида Гордона Грина, начатой еще в 1978 году Джоном Карпентером. Фильмы игнорируют многочисленные сиквелы оригинальной картины и являются ее прямым продолжением. Спустя 44 года в противостоянии Майкла Майерса и его жертвы Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кертис наконец-то ставится жирная точка. На этот раз это сто процентов финал, уверяют создатели фильма, но мы-то знаем, чего стоят их обещания.

«З/Л/О 99» («V/H/S/99») Премьера: с 20 октября на Shudder

Очередная часть хоррор-франшизы, запущенной еще в начале в 2010-х. На этот раз нас ждут ужасающие истории в жанре found footageНайденной пленки., действие которых развернется накануне миллениума. Среди режиссеров — электронный музыкант Flying Lotus.

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities») Премьера: с 25 октября на Netflix

Авторский проект Гильермо дель Торо для Netflix — восьмисерийная хоррор-антология, каждый эпизод которой снят яркими представителями жанра фильмов ужасов: Дженнифер Кент («Бабадук»), Паносом Косматосом («Мэнди»), Аной Лили Амирпур («Девушка ночью гуляет одна») и Винченцо Натали («Куб»). Актерский ансамбль тоже внушительный: Ф.Мюррей Абрахам, Питер Уэллер, Криспин Гловер, Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс, Эндрю Линкольн из «Ходячих мертвецов» и Руперт Гринт, которому после «Дома с прислугой» сам бог велел. В основу каждой серии легли рассказы ужасов известных и не очень авторов в диапазоне от обязательного Говарда Филлипса Лавкрафта до авторки изящных хоррор-комиксов Эмили Кэрролл. Сам дель Торо значится автором двух эпизодов , один из которых он доверил поставить своему постоянному оператору Гильермо Наварро, с которым он делал «Лабиринт Фавна» и «Хеллбоев».

«Добрый медбрат» («The Good Nurse») Премьера: с 26 октября на Netflix

Новая работа Тобиаса Линдхольма — режиссера сканди-нуара «Расследование». Снова основанная на реальных событиях жуткая история. На этот раз про медбрата Чарлза Каллена, оказавшегося серийным убийцей, на счету которого, по данным полиции, было около 300 смертей. Маньяка играет Эдди Редмейн, а медсестру, благодаря которой его удалось вывести на чистую и арестовать, — Джессика Честейн.

«Уэнделл и Уайлд» («Wendell & Wild») Премьера: с 28 октября на Netflix