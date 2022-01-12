Несмотря на продолжающуюся пандемию, кинопрокат жив и даже время от времени оказывается в плюсе (спасибо «Человеку-пауку»). Пора составить планы, пока все снова не отменилось, ведь (осторожный) поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе.

«Назови меня своим именем» С 13 января

Самая эксклюзивная премьера месяца. В России знаменитая мелодрама пятилетней давности в свое время так и не вышла в прокат — по слухам, это связано с откровенными гомосексуальными сценами. Теперь же прокатчик решил рискнуть — и этот риск даже в США никто не повторил бы, но уже по другой причине. Там перевыпуск «Назови меня своим именем» возможен был бы, только если опальную звезду Арми Хаммера заменить на кого‑то другого с помощью нейросети. Если отвлечься от обстоятельств релиза, то можно напомнить, что это великолепное романтическое кино, где кроме Хаммера есть неоперенный Тимоте Шаламе, играющий свою прорывную роль чувственного подростка. Окружение у этой истории первой любви поистине идиллическое: север Италии в 80-е, атмосфера которого воссоздана с помощью пленочного зерна. Картина обладает вневременным качеством — ее бесконечное очарование не только не устарело за годы, пока она добиралась до проката, но и, возможно, даже укрепилось.

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«King’s Man: Начало» С 13 января

Забытый приквел недооцененного кинокомикса нашего времени: премьера по туманной логике продюсеров переносилась больше двух лет подряд и в итоге несправедливым образом упала на мертвую январскую дату. На самом деле кино вполне заслуживает зрительского внимания: стиляга Мэттью Вон (режиссер обеих предыдущих частей) достигает новых высот китча — в трейлере главный злодей Распутин танцует «Калинку-малинку» с заточенным православным крестом . Актерский состав полностью обновился (на то это и приквел), но на англичан Рэйфа Файнса и Риса Иванса не менее приятно смотреть, чем на Колина Ферта и Марка Стронга. Кэмповость на грани пародийности «Кингсмена» снова станет приятным антидотом к тяжеловесности и мелодраматичности последнего «Бонда».

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«Крик» С 13 января

Неминуемое возвращение самого постмодернисткого слэшера. Несмотря на отсутствие цифры 5 в названии, это полноценный четвертый сиквел франшизы «Крик», а не какой‑нибудь ребут. Под знаменитой маской призрака снова скрывается не всемогущий маньяк, а кто‑то из новых героев (это сплошь свежие лица) — в этой вселенной все в курсе о хоррор-клише и осознают тропы герметичного детектива. Конечно же, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт вернулись на экран , чтобы отбиваться от кухонного ножа, однако жанровый классик Уэс Крейвен, умерший в 2015-м, впервые не выступит постановщиком фильма серии. Вместо него за режиссуру отвечает дуэт Radio Silence («Я иду искать») — тоже те еще деконструкторы и приколисты. Так что можно быть уверенным, что это будет не очередной ностальгический капустник, а гнилая издевка над голливудской концепцией бесконечного возвращения убийцы в маске, в равной степени страшная и смешная.

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«Лакричная пицца» С 13 января

Новая картина Пола Томаса Андерсона — как и всегда, синефильский праздник : критики успели окрестить «Лакричную пиццу» мгновенным шедевром. Андерсон впервые со времен «Любви, сбивающей с ног» берется за жанр романтической комедии (самые извращенные зрители, конечно, и «Призрачную нить» смотрели как ромком) и снимает свое самое легкое и оптимистичное кино. В ход идут оммажи школьной классике Нового Голливуда («Американские граффити», «Как быстро летит время в школе Ричмонт Хай»), собственные воспоминания режиссера о юношеских мечтах (главный герой — 15-летний подросток, влюбляющийся в 25-летнюю девушку ) и крайне обаятельные лица дебютантов на главных ролях (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер и музыкальная исполнительница Алана Хаим). Главное же оружие в арсенале Андерсона — безупречное владение режиссерским ремеслом: его динамичная камера, длинные монтажные планы и искусная работа со светом и цветом (он снова лично выступил оператором) даже банальные сюжеты наполняют неподражаемой энергетикой.

«Фальшивомонетчик» С 13 января

«Фальшивомонетчик» Шона Пенна — самая освистанная критиками картина последних Канн, но почему‑то ей все равно хочется дать шанс. Ведь Пенн, играющий заглавную роль мошенника-семьянина, — не только потрясающий артист, но и прекрасный режиссер: речь не только о фильме «В диких условиях», а, например, о триллере «Обещание» с Джеком Николсоном, одном их лучших представителей жанра в этом веке. Экранную пару Пенну составит его собственная дочь — и это тоже сильно подкупает, ведь очевидно, что данная семейная история очень личная для автора. Тот случай, когда поход в кино не дань моде и тренду, а скорее сеанс коммуникации с непонятым поэтом один на один.

«Аллея кошмаров» С 20 января

Ремейк классического нуара от Гильермо дель Торо, возвращающегося к более взрослому жанру после оскароносной сказки «Форма воды». По сравнению с классикой из 40-х здесь все окрашено в яркие цвета (однако планируется и черно-белая версия), и в кадре светится большое количество современных звезд ( Брэдли Купер в главной роли афериста-экстрасенса, на втором плане — Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и так далее ). В остальном сложно сказать, что особенного может привнести новая версия в устоявшийся жанр. Впрочем, современные нуары так редко появляются на большом экране, что автоматически выглядят соблазнительно. Да и дель Торо не последний человек в вопросах саспенса и мрачного фатализма — даст бог, не превзойдет, но сравняется с классикой.

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«Событие» С 20 января

Лауреат «Золотого льва» последнего Венецианского фестиваля — французская драма про криминальный аборт в 1960-е. Как и другие фестивальные хиты на схожую тематику («4 месяца, 3 недели и 2 дня», «Никогда, редко, иногда, всегда»), это не просто драма, а напряженный триллер, причем на этот раз краски сгущаются чуть ли не до степени боди-хоррора . Да, это явно тяжелое кино не для праздного просмотра, но ведь иногда на душе так тяжело, что только на самом мрачном и депрессивном зрелище можно как‑то развеяться — в этом и состоит эскапистская функция хорроров и социальных драм.

«Обходные пути» С 27 января

Кино, после которого есть опасность начать мечтать стать закладчиком, когда вырастешь. Снятые на 16-миллиметровую пленку панельки, клумбы и вокзалы никогда не выглядели обаятельнее ; самоуничтожающиеся чаты в телеграме и путешествия по «Яндекс.Панорамам» показывают, что работа кладмена поразительно похожа на увлекательную компьютерную игру. Ученица структуралиста Джеймса Беннинга Екатерина Селенкина поначалу притворяется, что тоже делает минималистичное пейзажное кино, но кадры быстро наполняются таким напряжением и интригой (тут есть погони, досмотры, облавы), которым позавидовал бы не только ранний жанровый Беннинг (любимый фильм учителя у Селенкиной, разумеется, «Landscape Suicide»), но и какой‑нибудь Пол Шрейдер — здесь даже заканчивается все шрейдеровской экзистенциальной антикульминацией. Премьера фильма состоялась на высоколобой «Неделе критики» в Венеции, и это тот редкий случай, когда формалистская работа обладает еще и зрительскими свойствами, делающими ее уместной в повседневном прокате.

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«Морбиус» С 27 января (Обновление: c 24 марта)

Как и многие другие злодеи, удостоившиеся собственных комиксов и фильмов, Морбиус — злодей лишь номинально (как, например, и Веном). Режиссер «Морбиуса» Даниель Эспиноса («Номер 44», «Живое») — в лучшем случае постановщик средней руки, а весь фильм выглядит скорее как попытка студии Sony сделать свой супергеройский блокбастер, не обладая правами, собственно, на героев, нежели исследованием природы злодейства . В главной роли трагического персонажа снимается готичный Джаред Лето, и это главный аттракцион картины, пускай и не совсем по задумке авторов. Ведь так же, как доктор Морбиус не знает, как ему жить c вампиризмом, Лето не понимает, что ему делать с актерской карьерой, и постоянно вписывается в необъяснимые проекты. Идти в кино стоит исключительно в качестве постыдного удовольствия. После публикации стало известно, что премьеру «Морбиуса» перенесли на 24 марта.