Лука Гуаданьино усомнился, что сиквел «Зови меня своим именем» когда‑либо увидит свет

Продолжение романтической драмы «Зови меня своим именем» вряд ли когда‑либо будет снято. Об этом режиссер Лука Гуаданьино рассказал в интервью Deadline.

Он пояснил, что исполнитель главной роли Тимоте Шаламе будет занят съемками в блокбастерах, таких как «Дюна» и приквел «Чарли и шоколадной фабрики», где он играет молодого Вилли Вонку. В то же время его партнер по оригинальной картине Арми Хаммер лишился всех своих ролей из‑за обвинений в сексуальных домогательствах и склонности к каннибализму.

Сам Гуаданьино собирается сосредоточиться на продвижении собственных фильмов, которые он снимает по другую сторону Атлантики. Сейчас он работает над романтическим хоррором «Bones and All» с тем же Тимоте Шаламе, а затем хочет приступить к созданию ремейка «Лица со шрамом».

Если сиквел «Зови меня своим именем» все же будет когда‑либо снят, то для него придется искать нового сценариста, поскольку прошлый — обладатель «Оскара» Джеймс Айвори — говорил, что не вернется в проект.

Фильм Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» вышел в 2017 году и получил три номинации на «Оскар», взяв в итоге статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Картина рассказывает историю 17-летнего Элио, который влюбляется в ассистента своего отца Оливера. Гуаданьино говорил, что планирует выпустить сиквел картины к 2020 году.