В России премьеру «Морбиуса» перенесли на конец марта

Sony перенесла российскую премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Картина выйдет в прокат 24 марта вместо 27 января, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию.

Изначально кинолента должна была выйти на большие экраны 10 июля 2020 года. Однако из‑за роста заболеваемости коронавирусом фильм неоднократно переносили.

Фильм рассказывает об ученом Майкле Морбиусе, страдающем редким генетическим заболеванием крови. Он пытается вылечиться от болезни с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, но сам превращается в вампира. У героя появляется невероятная сила, скорость и эхолокационная способность. Последний трейлер и отрывок «Морбиуса» можно посмотреть здесь и здесь.

Кроме Лето в картине снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа „Кейптаун“»).