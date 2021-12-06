Уже через неделю будут объявлены номинации на «Золотой глобус», и наградная гонка войдет в свою активную стадию. Пока что есть время наверстать упущенные фильмы и составить планы похода в кино, чтобы к объявлению номинантов на «Оскар» (в начале февраля) иметь собственных фаворитов. Мы изучили прогнозы экспертов и составили удобный чек-лист.
«Власть пса»
Режиссерка Джейн Кэмпион
Антивестерн, первый за 12 лет полнометражный фильм новозеландки Джейн Кэмпион — одной из самых прославленных режиссерок всех времен.
«Серебряный лев» за лучшую режиссуру в Венеции, второе место в борьбе за приз зрительских симпатий в Торонто. Еще в 90-е Кэмпион стала первой женщиной — обладательницей «Золотой пальмовой ветви» (за «Пианино») и второй женщиной, номинированной на режиссерский «Оскар».
На Netflix.
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший актер» (Бенедикт Камбербатч), «Лучший актер второго плана» (Коди Смит-МакФи), «Лучшая актриса второго плана» (Кирстен Данст), «Лучшая операторская работа».
Ревизия токсичной маскулинности на Диком Западе.
«Трагедия Макбета»
Режиссер Джоэл Коэн
Эстетская постановка по мотивам жестокой шекспировской трагедии, первый сольный фильм одного из братьев Коэн.
Мировая премьера прошла на Нью-Йоркском кинофестивале, где нет конкурсной программы. Сам Коэн — лауреат 4 «Оскаров» за прошлые фильмы.
С 14 января на Apple TV+.
«Лучший адаптированный сценарий», «Лучший фильм», «Лучший актер» (Дензел Вашингтон), «Лучшая операторская работа».
Разве что «слепой» кастинг.
«Белфаст»
Режиссер Кеннет Брана
История взросления на фоне Североирландского конфликта, камбэк Кеннета Браны в серьезное авторское кино.
Приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. Брана — пятикратный номинант на «Оскар», последний раз — за «Гамлета» в 1997 году, если не считать более поздней актерской номинации.
С 31 марта в российском прокате.
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актер второго плана» (Киран Хайндс).
Этнополитический конфликт в Северной Ирландии.
«Не смотрите наверх»
Режиссер Адам МакКей
Научно-фантастическая остросоциальная сатира, объединяющая наработки Адама МакКея в комедийном жанре и оскаровских драмах.
Мировая премьера фильма состоится в обход фестивалей. Адам МакКей выиграл «Оскар» за сценарий «Игры на понижение».
С 24 декабря на Netflix.
«Лучший фильм», «Лучший актер» (Леонардо Ди Каприо), «Лучший оригинальный сценарий».
Метафорическое осмысление проблемы глобального потепления.
«Лакричная пицца»
Режиссер Пол Томас Андерсон
Девятый фильм Пола Томаса Андерсона — ностальгическая драма взросления в Калифорнии, и снова — абсолютный кинокритический хит.
Лучший фильм года по версии Национального совета кинокритиков США. Пол Томас Андерсон имеет 8 номинаций на «Оскар», но ни одной победы (!).
С 13 января в российском прокате.
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер второго плана» (Брэдли Купер), «Лучший оригинальный сценарий».
Нет в наличии, однако фильм про детство в Калифорнии подкупит многих киноакадемиков.
«Быть Рикардо»
Режиссер Аарон Соркин
Байопик про звезд и кухню производства знаменитого ситкома «Я люблю Люси», третья режиссерская работа знаменитого сценариста Аарона Соркина.
Мировая премьера фильма состоится в обход фестивалей. Аарон Соркин выиграл «Оскар» за сценарий «Социальной сети».
С 21 декабря на Amazon Prime.
«Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Николь Кидман), «Лучший оригинальный сценарий».
Переосмысление личных и политических скандалов, преследовавших звезду голубого экрана Люсиль Болл.
«Король Ричард»
Режиссер Рейнальдо Маркус Грин
Душещипательный байопик про отца и тренера сестер-теннисисток Уилльямс, бенефис Уилла Смита.
Приз зрительских симпатий в Чикаго, Смит — лучший актер по версии Национального совета кинокритиков США, «Оскара» у него еще нет.
«Лучший актер» (Уилл Смит), «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса второго плана» (Онжаню Эллис).
Идеальная история для публикации под вирусным хештегом #blackexcellence («черное великолепие»).
«Вестсайдская история»
Режиссер Стивен Спилберг
Ремейк классического фильма из 60-х, первый мюзикл за долгую карьеру Стивена Спилберга.
У Спилберга 2 режиссерских «Оскара» и 7 номинаций. Среди ныне живущих режиссеров больше только у Скорсезе.
С 9 декабря в российском прокате.
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса второго плана» (Рита Морено), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа».
Нетерпимость белых и пуэрто-риканских банд друг к другу.
«Дюна»
Режиссер Дени Вильнев
Первая часть космического эпоса Дени Вильнева.
Внеконкурсная премьера в Венеции. Вильнев — однократный номинант на «Оскар» за режиссуру «Прибытия».
На последних прокатных сеансах; в Okko и «Кинопоиске».
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа» и другие технические категории.
Фильм (и книгу) часто обвиняют в использовании тропа «белый спаситель» и исламофобии.
«Тик-так… БУМ!»
Режиссер Лин-Мануэль Миранда
Мюзикл о том, как сочинять мюзиклы; кинорежиссерский дебют бродвейской иконы Лин-Мануэля Миранды.
У Лин-Мануэля Миранды нет «Оскаров», но есть три «Тони». Триумф у киноакадемиков в следующем году может сделать его обладателем заветной комбинации ЭГОТ («Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони»).
На Netflix.
«Лучший фильм», «Лучший актер» (Эндрю Гарфилд), «Лучший звук».
Фильм косвенно касается темы эпидемии СПИДа.
«Аллея кошмаров»
Режиссер Гильермо дель Торо
Ремейк классического нуара, только вдвое более стилизованый; первый фильм Гильермо дель Торо со времен оскаровского триумфа с «Формой воды».
Премьера фильма пройдет, минуя фестивали. За «Форму воды» Дель Торо завоевал два «Оскара».
С 27 января в российском прокате.
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа».
В отличие от «Формы воды» это в первую очередь жанровый фильм.
«Спенсер»
Режиссер Пабло Ларраин
Байопик принцессы Дианы с Кристен Стюарт от маньериста Пабло Ларраина.
Конкурсная премьера в Венеции (без наград), предыдущий манерный байопик Ларраина «Джеки» был номинирован на 3 «Оскара», но ничего не выиграл.
С 9 декабря в российском прокате.
«Лучшая актриса» (Кристен Стюарт), «Лучшие костюмы».
Феминистическая ревизия громкого развода.
«CODA: ребенок глухих родителей»
Режиссерка Сиан Хедер
Семейная драма про слышащую дочь и глухих родителей; второй фильм восходящей звезды инди-кино Сиан Хедер.
Гран-при «Сандэнса».
На Apple TV+.
«Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий».
Фильм получил положительные отзывы сообщества людей с ограничениями слуха; роли глухих героев играют глухие актеры.
«Пропавшая дочь»
Режиссерка Мэгги Джилленхол
Психологическая драма по Элене Ферранте, режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол.
Лучший сценарий в Венеции.
С 31 декабря на Netflix.
«Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Оливия Колман), «Лучший адаптированный сценарий».
Экзистенциальный ужас материнства.
«Дом Gucci»
Режиссер Ридли Скотт
Кэмповый триллер Ридли Скотта, разделивший зрителей и критиков.
Фильмы Ридли Скотта выстреливают на «Оскарах» примерно через раз. Из двух картин, выпущенных им в этом году, «Дом Gucci» — более вероятный кандидат.
«Лучшая актриса» (Леди Гага), «Лучшие костюмы».
По сути это эксплуатационное кино по мотивам реальной трагедии.
«Сирано»
Режиссер Джо Райт
Романтический мюзикл Джо Райта с Питером Динклейджем в заглавной роли.
Премьера прошла на фестивале в Теллуриде. Режиссер Джо Райт непопулярен у киноакадемиков (ни одной номинации на «Оскар»), но его фильмы вроде «Темных времен» или «Искупления» имели наградный успех. Примечательно, что за роль Сирано на «Оскар» уже номинировался Жерар Депардье.
С 24 февраля в российском прокате.
«Лучший актер» (Питер Динклейдж).
Как и оригинальная пьеса, фильм задает вопрос «Может ли любовь быть слепа?».
«Параллельные матери»
Режиссер Педро Альмодовар
Очередная мелодрама Педро Альмодовара, после которой все почести достаются Пенелопе Крус.
«Лучшая актриса» в Венеции (Крус).
С 3 февраля в российском прокате.
«Лучшая актриса» (Пенелопа Крус). На «Лучший международный фильм» Испания выдвинула другого кандидата.
Экзистенциальный ужас материнства.
«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»
Режиссер Уэс Андерсон
Самый затейливый из игрушечных шедевров Уэса Андерсона.
Конкурсная премьера в Каннах (без наград). На «Оскарах» Андерсон в прошлые годы получил три номинации в сценарной категории.
«Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая работа художника-постановщика».
Ностальгия по золотой эпохе журналистики.
«Камон камон»
Режиссер Майк Миллс
Черно-белое роуд-муви с Хоакином Фениксом от инди-режиссера Майка Миллса.
Премьера в прошла на фестивале в Теллуриде. За свой прошлый фильм «Женщины XX века» Майк Миллс был номинирован на «Оскар» в сценарной категории.
С 10 февраля в российском прокате.
«Лучший оригинальный сценарий».
Трудность и легкость коммуникации между детьми и взрослыми.
«Разжимая кулаки»
Режиссерка Кира Коваленко
Беспощадная драма об осетинской семье от ученицы Сокурова Киры Коваленко.
Фильм другого ученика Сокурова Кантемира Балагова «Дылда» вошел в оскаровский шортлист, но не был номинирован. Предыдущая российская номинация на «Оскар» («Нелюбовь» Звягинцева) была завоевана при участии продюсера «Разжимая кулаки» Александра Роднянского.
В Okko и на «Кинопоиске».
«Лучший международный фильм».
Избавление молодой девушки от тесных семейных оков.