Уже через неделю будут объявлены номинации на «Золотой глобус», и наградная гонка войдет в свою активную стадию. Пока что есть время наверстать упущенные фильмы и составить планы похода в кино, чтобы к объявлению номинантов на «Оскар» (в начале февраля) иметь собственных фаворитов. Мы изучили прогнозы экспертов и составили удобный чек-лист.

«Власть пса» Режиссерка Джейн Кэмпион

Антивестерн , первый за 12 лет полнометражный фильм новозеландки Джейн Кэмпион — одной из самых прославленных режиссерок всех времен.

Наградная история «Серебряный лев» за лучшую режиссуру в Венеции, второе место в борьбе за приз зрительских симпатий в Торонто. Еще в 90-е Кэмпион стала первой женщиной — обладательницей «Золотой пальмовой ветви» (за «Пианино») и второй женщиной, номинированной на режиссерский «Оскар». Где посмотреть На Netflix. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший актер» (Бенедикт Камбербатч), «Лучший актер второго плана» (Коди Смит-МакФи), «Лучшая актриса второго плана» (Кирстен Данст), «Лучшая операторская работа». Социальная проблематика Ревизия токсичной маскулинности на Диком Западе.

«Трагедия Макбета» Режиссер Джоэл Коэн

Эстетская постановка по мотивам жестокой шекспировской трагедии, первый сольный фильм одного из братьев Коэн .

Наградная история Мировая премьера прошла на Нью-Йоркском кинофестивале, где нет конкурсной программы. Сам Коэн — лауреат 4 «Оскаров» за прошлые фильмы. Где посмотреть С 14 января на Apple TV+. Награды, на которые будет претендовать «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший фильм», «Лучший актер» (Дензел Вашингтон), «Лучшая операторская работа». Социальная проблематика Разве что «слепой» кастинг.

Подробности по теме 5 великих фильмов братьев Коэн, которые вы могли упустить 5 великих фильмов братьев Коэн, которые вы могли упустить

«Белфаст» Режиссер Кеннет Брана

История взросления на фоне Североирландского конфликта, камбэк Кеннета Браны в серьезное авторское кино.

Наградная история Приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто. Брана — пятикратный номинант на «Оскар», последний раз — за «Гамлета» в 1997 году, если не считать более поздней актерской номинации. Где посмотреть С 31 марта в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актер второго плана» (Киран Хайндс). Социальная проблематика Этнополитический конфликт в Северной Ирландии.

«Не смотрите наверх» Режиссер Адам МакКей

Научно-фантастическая остросоциальная сатира , объединяющая наработки Адама МакКея в комедийном жанре и оскаровских драмах.

Наградная история Мировая премьера фильма состоится в обход фестивалей. Адам МакКей выиграл «Оскар» за сценарий «Игры на понижение». Где посмотреть С 24 декабря на Netflix. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший актер» (Леонардо Ди Каприо), «Лучший оригинальный сценарий». Социальная проблематика Метафорическое осмысление проблемы глобального потепления.

«Лакричная пицца» Режиссер Пол Томас Андерсон

Девятый фильм Пола Томаса Андерсона — ностальгическая драма взросления в Калифорнии, и снова — абсолютный кинокритический хит .

Наградная история Лучший фильм года по версии Национального совета кинокритиков США. Пол Томас Андерсон имеет 8 номинаций на «Оскар», но ни одной победы (!). Где посмотреть С 13 января в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер второго плана» (Брэдли Купер), «Лучший оригинальный сценарий». Социальная проблематика Нет в наличии, однако фильм про детство в Калифорнии подкупит многих киноакадемиков.

«Быть Рикардо» Режиссер Аарон Соркин

Байопик про звезд и кухню производства знаменитого ситкома «Я люблю Люси», третья режиссерская работа знаменитого сценариста Аарона Соркина.

Наградная история Мировая премьера фильма состоится в обход фестивалей. Аарон Соркин выиграл «Оскар» за сценарий «Социальной сети». Где посмотреть С 21 декабря на Amazon Prime. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Николь Кидман), «Лучший оригинальный сценарий». Социальная проблематика Переосмысление личных и политических скандалов, преследовавших звезду голубого экрана Люсиль Болл.

«Король Ричард» Режиссер Рейнальдо Маркус Грин

Душещипательный байопик про отца и тренера сестер-теннисисток Уилльямс, бенефис Уилла Смита .

Наградная история Приз зрительских симпатий в Чикаго, Смит — лучший актер по версии Национального совета кинокритиков США, «Оскара» у него еще нет. Где посмотреть В прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший актер» (Уилл Смит), «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса второго плана» (Онжаню Эллис). Социальная проблематика Идеальная история для публикации под вирусным хештегом #blackexcellence («черное великолепие»).

«Вестсайдская история» Режиссер Стивен Спилберг

Ремейк классического фильма из 60-х, первый мюзикл за долгую карьеру Стивена Спилберга.

Наградная история У Спилберга 2 режиссерских «Оскара» и 7 номинаций. Среди ныне живущих режиссеров больше только у Скорсезе. Где посмотреть С 9 декабря в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса второго плана» (Рита Морено), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа». Социальная проблематика Нетерпимость белых и пуэрто-риканских банд друг к другу.

«Дюна» Режиссер Дени Вильнев

Первая часть космического эпоса Дени Вильнева.

Наградная история Внеконкурсная премьера в Венеции. Вильнев — однократный номинант на «Оскар» за режиссуру «Прибытия». Где посмотреть На последних прокатных сеансах; в Okko и «Кинопоиске». Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа» и другие технические категории. Социальная проблематика Фильм (и книгу) часто обвиняют в использовании тропа «белый спаситель» и исламофобии.

Подробности по теме «Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть «Дюна» Дени Вильнева — главная премьера года, которую почти необязательно смотреть

«Тик-так… БУМ!» Режиссер Лин-Мануэль Миранда

Мюзикл о том, как сочинять мюзиклы; кинорежиссерский дебют бродвейской иконы Лин-Мануэля Миранды.

Наградная история У Лин-Мануэля Миранды нет «Оскаров», но есть три «Тони». Триумф у киноакадемиков в следующем году может сделать его обладателем заветной комбинации ЭГОТ («Эмми», «Грэмми», «Оскар», «Тони»). Где посмотреть На Netflix. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший актер» (Эндрю Гарфилд), «Лучший звук». Социальная проблематика Фильм косвенно касается темы эпидемии СПИДа.

Подробности по теме Бу-Бу Ленд: оскаровская роль Эндрю Гарфилда в мюзикле «Тик-так… БУМ!» на Netflix Бу-Бу Ленд: оскаровская роль Эндрю Гарфилда в мюзикле «Тик-так… БУМ!» на Netflix

«Аллея кошмаров» Режиссер Гильермо дель Торо

Ремейк классического нуара, только вдвое более стилизованый ; первый фильм Гильермо дель Торо со времен оскаровского триумфа с «Формой воды».

Наградная история Премьера фильма пройдет, минуя фестивали. За «Форму воды» Дель Торо завоевал два «Оскара». Где посмотреть С 27 января в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа». Социальная проблематика В отличие от «Формы воды» это в первую очередь жанровый фильм.

«Спенсер» Режиссер Пабло Ларраин

Байопик принцессы Дианы с Кристен Стюарт от маньериста Пабло Ларраина.

Наградная история Конкурсная премьера в Венеции (без наград), предыдущий манерный байопик Ларраина «Джеки» был номинирован на 3 «Оскара», но ничего не выиграл. Где посмотреть С 9 декабря в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучшая актриса» (Кристен Стюарт), «Лучшие костюмы». Социальная проблематика Феминистическая ревизия громкого развода.

Подробности по теме Другая из рода Болейн: почему фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт — это красиво, но скорбно Другая из рода Болейн: почему фильм «Спенсер» с Кристен Стюарт — это красиво, но скорбно

«CODA: ребенок глухих родителей» Режиссерка Сиан Хедер

Семейная драма про слышащую дочь и глухих родителей; второй фильм восходящей звезды инди-кино Сиан Хедер.

Наградная история Гран-при «Сандэнса». Где посмотреть На Apple TV+. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий». Социальная проблематика Фильм получил положительные отзывы сообщества людей с ограничениями слуха; роли глухих героев играют глухие актеры.

Подробности по теме «CODA: ребенок глухих родителей» — главный фильм фестиваля «Сандэнс» 2021 года «CODA: ребенок глухих родителей» — главный фильм фестиваля «Сандэнс» 2021 года

«Пропавшая дочь» Режиссерка Мэгги Джилленхол

Психологическая драма по Элене Ферранте , режиссерский дебют актрисы Мэгги Джилленхол.

Наградная история Лучший сценарий в Венеции. Где посмотреть С 31 декабря на Netflix. Награды, на которые будет претендовать «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Оливия Колман), «Лучший адаптированный сценарий». Социальная проблематика Экзистенциальный ужас материнства.

Подробности по теме Главное открытие Венеции-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол по роману Элены Ферранте Главное открытие Венеции-2021: «Пропавшая дочь» Мэгги Джилленхол по роману Элены Ферранте

«Дом Gucci» Режиссер Ридли Скотт

Кэмповый триллер Ридли Скотта, разделивший зрителей и критиков.

Наградная история Фильмы Ридли Скотта выстреливают на «Оскарах» примерно через раз. Из двух картин, выпущенных им в этом году, «Дом Gucci» — более вероятный кандидат. Где посмотреть В прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучшая актриса» (Леди Гага), «Лучшие костюмы». Социальная проблематика По сути это эксплуатационное кино по мотивам реальной трагедии.

Подробности по теме Семья Гуччи раскритиковала фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» Семья Гуччи раскритиковала фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»

«Сирано» Режиссер Джо Райт

Романтический мюзикл Джо Райта с Питером Динклейджем в заглавной роли.

Наградная история Премьера прошла на фестивале в Теллуриде. Режиссер Джо Райт непопулярен у киноакадемиков (ни одной номинации на «Оскар»), но его фильмы вроде «Темных времен» или «Искупления» имели наградный успех. Примечательно, что за роль Сирано на «Оскар» уже номинировался Жерар Депардье. Где посмотреть С 24 февраля в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший актер» (Питер Динклейдж). Социальная проблематика Как и оригинальная пьеса, фильм задает вопрос «Может ли любовь быть слепа?».

«Параллельные матери» Режиссер Педро Альмодовар

Очередная мелодрама Педро Альмодовара, после которой все почести достаются Пенелопе Крус.

Наградная история «Лучшая актриса» в Венеции (Крус). Где посмотреть С 3 февраля в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучшая актриса» (Пенелопа Крус). На «Лучший международный фильм» Испания выдвинула другого кандидата. Социальная проблематика Экзистенциальный ужас материнства.

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» Режиссер Уэс Андерсон

Самый затейливый из игрушечных шедевров Уэса Андерсона.

Наградная история Конкурсная премьера в Каннах (без наград). На «Оскарах» Андерсон в прошлые годы получил три номинации в сценарной категории. Где посмотреть В прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая работа художника-постановщика». Социальная проблематика Ностальгия по золотой эпохе журналистики.

«Камон камон» Режиссер Майк Миллс

Черно-белое роуд-муви с Хоакином Фениксом от инди-режиссера Майка Миллса.

Наградная история Премьера в прошла на фестивале в Теллуриде. За свой прошлый фильм «Женщины XX века» Майк Миллс был номинирован на «Оскар» в сценарной категории. Где посмотреть С 10 февраля в российском прокате. Награды, на которые будет претендовать «Лучший оригинальный сценарий». Социальная проблематика Трудность и легкость коммуникации между детьми и взрослыми.

«Разжимая кулаки» Режиссерка Кира Коваленко

Беспощадная драма об осетинской семье от ученицы Сокурова Киры Коваленко.

Наградная история Фильм другого ученика Сокурова Кантемира Балагова «Дылда» вошел в оскаровский шортлист, но не был номинирован. Предыдущая российская номинация на «Оскар» («Нелюбовь» Звягинцева) была завоевана при участии продюсера «Разжимая кулаки» Александра Роднянского. Где посмотреть В Okko и на «Кинопоиске». Награды, на которые будет претендовать «Лучший международный фильм». Социальная проблематика Избавление молодой девушки от тесных семейных оков.