Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме. После этого он отказался от роли в фильме с Джей Ло

Американского актера Арми Хаммера обвинили в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес, сообщил TMZ.

Несколько дней назад в сети появились скриншоты сообщений, полученных несколькими девушками якобы от Хаммера. В них актер признается, что он «на 100% каннибал» и хочет выпить кровь подруг или съесть их.

Судя по переписке, мысли о насилии над женщинами вызывали у артиста сексуальное возбуждение. Ранее актера уже уличали в любви к БДСМ-практикам (он лайкал соответствующие посты в соцсетях), однако новые обвинения оказались куда более пугающими.

Девушки опубликовали сообщения с угрозами в свой адрес, а также видео и фото с синяками, полученными, по их словам, после встреч с Хаммером. Обвинения оказались столь убедительными, что им поверила, по данным Daily Mail, даже бывшая жена актера Элизабет Чэмберс.

«Многие женщины обращались к Элизабет, и, хотя она не хочет признавать это в первую очередь перед самой собой, она знает теперь, что они говорят правду. У Арми была другая сторона, о которой она не знала. Существовала ли эта часть его всегда и была скрыта или что‑то случилось и изменило его полностью, она не знает», — сказали друзья экс-супруги Хаммера.

Чэмберс развелась с Хаммером прошлым летом. По словам знакомых, актер «охотился» за женой во время развода. То, что он хотел с ней сделать, заставляло Чэмберс очень бояться его. Хаммерс пугал и другую свою подругу — создательницу приложения Flashd Кортни Вуцекович.

Девушка назвала актера «сексуально агрессивным», «очаровательным», но «очень темным» человеком. Она заявила, что Хаммер признавался и ей в желании поджарить одно из ее ребер и съесть его.

«Он очень ласков, с ним ты чувствуешь себя в безопасности и вроде как на вершине мира. Затем все становится глубже и темнее. Он становится одержим тобой», — рассказала Вуцекович.

«Я не отвечаю на эти бредовые обвинения, но в свете этих злобных и ложных онлайн-атак против меня я не могу сейчас с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца, чтобы снимать фильм в Доминиканской Республике. Lionsgate поддерживает меня в этом, и я благодарен им за это», — прокомментировал ситуацию сам Хаммерс.

Также актер отказался от участия в проекте «Gaslit» — сериале Сэма Эсмейла, в котором он планировал сняться вместе с Джулией Робертс, Шоном Пенном и Джоэлом Эдгертоном. Хаммерс покинул проект еще до скандала.