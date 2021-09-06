В прокате с успехом и славой продолжает идти «Кэндимен» — перезапуск классической хоррор-франшизы 90-х. Рассказываем про еще несколько легендарных серий ужасов, которые в ближайшее время получат продолжение.

«Чаки» («Chucky») На Syfy и USA Network с 12 октября

Новый сериал про куклу-садиста Чаки — не перезапуск, но прямой сиквел к фильму «Культ Чаки» 2017 года, на тот момент седьмому пункту во франшизе. Это тот редкий случай, когда на протяжении десятилетий серию ужастиков делает один и тот же автор. Шоураннер нового сериала Дон Манчини был с самого начала сценаристом всех слешеров про Чаки, а последние три части еще и сам поставил. Разве что в 2019 году студия попробовала перезапустить «Детские игры» без участия Манчини, но теперь одумалась и доверила сериал оригинальному создателю зловещей куклы с духом серийного убийцы внутри. Судя по всему, от шоу стоит ждать не саспенса и глубокой атмосферы, а скорее кэмпового молодежного хоррора в духе Райана Мерфи. Ну, поклонники серии и так насчет этого в курсе.

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«Хеллоуин убивает» («Halloween Kills») В прокате с 15 октября

Сиквел фансервисного ребута главной слешер-франшизы. В режиссерском кресле снова Дэвид Гордон Грин, Майкл Майерс снова неправдоподобным образом выживает и восстает из пепла, чтобы убивать людей без всякой причины. Нынешняя трилогия «Хеллоуин» («Хеллоуин заканчивается» уже анонсирован на будущий октябрь) задумана так, чтобы зрители заранее знали, чего ждать, и все их пожелания были исполнены. Это эффективный продюсерский подход, но не самый интересный художественный путь. Поэтому, несмотря на провальную критику, многие фанаты серии до сих пор предпочитают психоделический ребут Роба Зомби из нулевых, где история Майкла Майерса превращалась в психологическую драму.

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«V/H/S/94» На Shudder с 6 октября

Странно называть «легендарной» франшизу, которой нет и десятка лет, но, с другой стороны, какие еще хоррор-серии, стартовавшие в этом десятилетии, могут претендовать на влиятельность и оригинальность альманаха «V/H/S» (в русском прокате — безликое «З/Л/О»)? Вопреки названию, трилогия, выходившая с 2012 по 2014 год, не была упражнением в ретромании, а, напротив, смело предсказывала будущее жанра — будь то десктоп-хоррор Джо Сванберга или сегменты, снятые на экшен-камеры и камеры-очки. Новая часть добавила в название 94-й год, но хочется верить, что и это будет что‑то невиданное. Режиссерский лайнап впечатляет: кроме ветеранов серии Дэвида Брукнера («Ритуал»), Саймона Барретта («Спиритический сеанс») и Тимо Тяхянто («Ночь идет за нами», популярный сегмент «Убежище» из второго «V/H/S») это новобранки Хлоя Окуно (вирусная короткометражка «Шлюха», проект на студии А24 в разработке) и Дженнифер Ридер («Ножи и кожа»), а также Райан Праус («Жизнь подонков»).

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«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» («I Know What You Did Last Summer») На Amazon Prime с 15 октября

Еще один молодежный слешер, превратившийся в подростковый сериал. Напомним классическую завязку: через год после фатального инцидента на дороге незнакомец преследует группу тинейджеров, скрывающих секрет произошедшего. У шоураннерского штурвала — Сара Гудман, сценаристка нескольких серий «Сплетницы». Как потенциально эффектный хоррор это все звучит сомнительно, ведь задача не растерять саспенс на сериальной дистанции требует подлинной виртуозности. Зато в качестве готической мыльной оперы у шоу есть шансы составить конкуренцию «Ривердейлу» — все будет зависить от симпатичности молодых лиц в кадре.

«Куб» («Cube») В японском прокате с 22 октября

Уникальный прецедент: японский ремейк англоязычного хоррора , а не наоборот, как это обычно бывает. Справедливости ради, канадская картина Винченцо Натали 1997 года тоже была по духу вполне азиатской. Все эти причудливые ловушки, лобовой психологизм, абстрактный математический сеттинг — приемы из арсенала какой‑нибудь манги. Новое кино, кажется, с малой долей вероятности выберется за пределы внутреннего пользования, но в качестве диковинки определенно заслуживает упоминания.

«Обитель зла: Раккун-Сити» («Resident Evil: Welcome to Raccoon City») В прокате с 2 декабря

С завершения серии «Обитель зла» режиссера Пола У.С.Андерсона с Милой Йовович в главной роли не прошло и полных пяти лет, а на экраны уже выходит ребут популярного постапокалипсического зомби-хоррора, где во всем виновата корпорация. Его разработка, разумеется, началась, пока предыдущий фильм еще шел в кино. Вместо Андерсона в режиссерском кресле Йоханнес Робертс, довольно опытный жанровый постановщик «Синей бездны» и «По ту стороны двери». На месте Йовович — Кая Скоделарио (звезда «Молокососов» и «Грозового перевала»). Может быть, это и относительно адекватные замены, но тандем Андерсона и Йовович в этой серии обладал какой‑то трудноуловимой алхимией, которую повторить будет непросто.

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«Техасская резня бензопилой» («Texas Chainsaw Massacre») На Netflix в 2021 году

Еще один ребут из числа тех, которые непременно должны были случиться и ни одного читателя не удивят. В свое время «Техасская резня бензопилой» удивляла сочетанием бескомпромиссной жестокости и неожиданной поэтичности взгляда. Новый фильм снят в модном формате «сиквел к оригинальному фильму, игнорирующий все предыдущие продолжения» , так что создатели (среди них сценарист Феде Альварес), кажется, намереваются вернуться к жанровым азам. Смущает то, что для режиссера Дэвида Блю Гарсиа («Техасец») это всего лишь второй фильм, но, с другой стороны, Тоуб Хупер с «Резней» тоже когда‑то блестяще перестал быть дебютантом.

«Крик» («Scream») В прокате с 14 января 2022 года

Неминуемый сиквел главного метаслешера в мире. Нив Кэмпбелл и компания (Дэвид Аркетт, Кортни Кокс) снова будут по очереди гадать, кто же на этот раз скрывается под знаковой маской локального серийного убийцы. В равной степени абсурдный и страшный «Крик» всегда был авторским киносериалом Уэса Крейвена, но после смерти Крейвена и смерти карьеры продюсера Вайнштейна за него взялись новые люди. Это режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт из культового видеообъединения Radio Silence («V/H/S», «Я иду искать») и сценарист Джеймс Вандербилт («Зодиак»). Такие радикальные перемены в авторском составе располагают к не менее радикальным метаотыгрышам. Ведь все фанаты метаслешеров знают, что главный маньяк — это всегда сам режиссер.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» («Jeepers Creepers: Reborn») В прокате в конце 2021 года

Новая версия похождений захолустного демона Джиперса Криперса, снятая без участия осужденного педофила Виктора Сальвы, автора оригинальной трилогии. На сей раз действие будет разворачиваться на хоррор-фестивале среди гиков и фриков, в режиссерском кресле автор финского наци-треша «Железное небо» Тимо Вуоренсола. Похоже, что, как и у Сальвы, будет не столько страшно и атмосферно, сколько безумно и угарно.

«Восстание зловещих мертвецов» («Evil Dead Rise») На HBO Max в 2022 году

Второй за последние 10 лет ребут «Зловещих мертвецов» с хрупкой девушкой вместо Брюса Кэмпбелла в главной роли. Кэмпбелл, якобы покончивший с этой ролью по завершению «Эша против зловещих мертвецов», вернется лишь в качестве продюсера; то же касается и Сэма Рейми. В прошлый раз было много крови, но мало угара; новый режиссер Ли Кронин («Другой») теперь тоже в основном рекламирует в твиттере грядущий фильм литрами крови, пролитой на стол и пол. Главное богохульство анонса — полное отсутствие лесной хижины в синопсисе, все действие вроде бы будет разворачиваться в многоквартирном доме. Ну хотя бы про «Некрономикон» не забыли.

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«Череп» («Skull») В прокате в 2022 году

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Новый фильм франшизы «Хищник» под камуфляжным названием «Череп» (в некотором смысле под стать заглавным инопланетянам-невидимкам). Про сюжет ничего особенного не сообщается, кроме того, что на этот раз речь пойдет про самое первое вторжение хищников на Землю. В режиссерском кресле — Дэн Трахтенберг, автор триллера «Кловерфилд, 10». Продюсеры в интервью говорят, что он одновременно вернет франшизу к брутальным истокам и сделает что‑то похожее на «Выжившего». Хотелось бы в это верить, но пока что непонятно, почему у Трахтенберга должно получиться то, что не получилось у таких легенд, как Роберт Родригес и Шейн Блэк, пытавшихся перезапустить «Хищника» дважды за предыдущее десятилетие.

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«Изгоняющий дьявола» («The Exorcist») В прокате с 13 октября 2023 года

Как только Дэвид Гордон Грин покончит с «Хеллоуином», он возьмется за «Изгоняющего дьявола». Студия уже вложила 400 миллионов в покупку прав на съемку трилогии; как и полагается блокбастеру, грядущий фильм сразу имеет прокатную дату. Это будет не ремейк, а еще одно продолжение, игнорирующее другие продолжения (и сериал). На этот раз перед Грином стоит несколько более сложная задача, чем в случае с «Хеллоуином». Все-таки «Изгоняющий дьявола» — это кино оскаровского калибра, и простым фансервисом здесь не отделаться. У фильма уже есть соответствующего уровня звезда — недавний номинант на «Оскар» Лесли Одом-младший; 88-летняя легенда Эллен Берстин к своей роли тоже вернется. Синефилы вполне вправе ждать продолжения, соответствующего классическому статусу оригинала.

«Волчья яма-3» («Wolf Creek 3») В производстве

Третья часть похождений самого реалистично отвратительного маньяка в истории жанра слешера. Снова глухой австралийский аутбэк, снова туристы-бедолаги, снова по-сатанински харизматичный Джон Джарратт в роли садиста в кожаной шляпе. Увы, снявший два предыдущих фильма и сериал про этого персонажа Грег Маклин в режиссерское кресло не вернется, вместо него — дебютантка Рашель Уиггинс. С одной стороны, для культа, выстроившегося вокруг серии и персонажа, это едва ли хорошая новость. А с другой — у франшизы, топчущейся на одном месте, появился шанс на движение в неожиданном направлении.

«Восставший из ада» («Hellraiser») В производстве

Дэвид Брукнер («V/H/S», «Ритуал») снимет новый фильм по «Восставшему из ада» Клайва Баркера. Брукнер — яркий и свежий голос в жанровом кино (к слову, его критический хит «Дом на другой стороне» в российском прокате с этой недели), так что на перезапуск можно возлагать самые нескромные надежды. Интересное обстоятельство состоит в том, что параллельно с полным метром на стриминге Hulu канал HBO разрабатывает собственный сериал по «Восставшему из ада» с участием Дэвида Гордона Грина. Сложно представить, как два этих несвязанных проекта смогут сосуществовать. Учитывая занятость Грина и относительную свежесть новостей про проект Брукнера, сделаем ставку, что скорее выйдет именно его фильм.

«Человек-волк» («The Wolfman») В разработке

После успеха «Человека-невидимки» студия Universal, кажется, решила отдать и всех остальных своих персонажей из классической галереи монстров на откуп режиссеру Ли Уоннеллу и студии Blumhouse. Объявлено, что Человека-волка сыграет Райан Гослинг, что, конечно, заранее впечатляет. С другой стороны, если Уоннелл и вправду собирается использовать лекала «Человека-невидимки», хоррора про сталкинг и газлайтинг, то «Человек-волк» должен стать хоррором про токсичную маскулинность или типа того. Гослинг на роль токсичного мужчины вроде бы не шибко тянет, но, вполне возможно, он нас еще удивит.

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«Нечто» («The Thing») В разработке

Амбициозный проект жутко успешной хоррор-студии Blumhouse — не ремейк, но новая экранизация повести «Кто идет?», легшей в основу фильмов «Нечто из иного мира» и «Нечто». Совсем недавно была найдена расширенная версия произведения, считавшаяся утерянной. Покойный продюсер Алан Доннес обещал, что новое кино будет снято именно с учетом вскрывшихся сюжетных подробностей (неужели в конце все-таки станет ясно, выжило ли Нечто?). Ни режиссера, ни сценариста, ни актеров еще не анонсировано, так что можно лишь помечтать вслух, кто мог бы взяться за новую версию знаменитого сюжета. Едва ли в современном Голливуде есть более подходящий режиссер для ледяного хоррора об изоляции, чем Оз Перкинс («Февраль»)!

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«Ублюдок-3» («Creep 3») В разработке

Дилогия «Ублюдок» еще не совсем легендарная, но третья часть имеет все шансы помочь серии достичь такого статуса. Это чистейший мамблгор, то есть объединение разговорной бормотологии («мамблкора») и gore, «расчлененки». Марк Дюпласс играет самого разговорчивого и эмоционально манипулятивного маньяка в истории; вторая часть скорее напоминает инди-драму про встречу двух одиночеств, нежели хоррор. Создатели фильма открыто признаются, что испытывают творческие трудности в разработке триквела, который им хочется сделать неожиданным и неповторимым. Что ж, такой подход — очень хорошая новость, ведь ничего легендарного без творческих мук и не создать.