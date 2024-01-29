Моргенштерн*, Галкин*, «Би-2»*: как МИД РФ мешает россиянам жить и выступать за рубежом

Что потерял: Моргенштерн делится, что вновь стал бездомным и теперь не знает, где ему жить; в данный момент он находится на Бали. По его словам, в ОАЭ у него открыто несколько бизнесов, в том числе они работают на государственных мероприятиях и инвестируют в недвижимость. Также в Дубае работает его лейбл Bugatti Music. Как артист будет ими управлять из‑за границы, неясно.