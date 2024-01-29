Моргенштерн*, Галкин*, «Би-2»*: как МИД РФ мешает россиянам жить и выступать за рубежом

Моргенштерну* запретили въезд в ОАЭ
26 января Алишер Моргенштерн рассказал, что его не пускают в Дубай. В Эмиратах рэпер жил как турист и не имел резидентства, поэтому ему понадобилось покинуть страну и въехать обратно. Однако перед полетом из Таиланда в Дубай его поставили перед фактом закрытого въезда.
В июне прошлого года Моргенштерн лишился выступления на фестивале в Кыргызстане из‑за звонков организаторам «с угрозами в адрес артиста и нашей организации».
Почему не пускают: адвокат рэпера Сергей Жорин заявил ТАСС, что «поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного, в кавычках, доброжелателя в правоохранительные органы Дубая». Защитник отметил, что донос ложный, а его наниматель «местных законов не нарушал и не собирался».
В то же время Жорин сказал, что решение закрыть въезд было принято после интервью Моргенштерна Ксении Собчак в ноябре прошлого года. По версии Mash, в том разговоре рэпер якобы делился, что обходит законы ОАЭ. Однако на записи Алишер не поясняет каким образом и не приводит примеров, а в новом видеообращении подчеркивает, что никогда не делал таких признаний публично.
«Я видел, как закрывают въезд в Дубай другим русскоязычным артистам, и там есть причина: это политические заявления и разжигание межнациональной ненависти. Никогда за время нахождения в Дубае я не делал со сцены никаких политических высказываний и не делал их вообще», — говорит рэпер в видеобращении к властям Эмиратов.
Как пишет телеграм-канал Mash, причиной стали многочисленные штрафы и предупреждения от правительства ОАЭ. В Дубае Моргенштерн якобы звал фанатов на сцену, что запрещено ковидными ограниченими, пил, курил и матерился на концертах, а также публиковал в соцсетях фотографии с алкоголем и сигаретами.
Отмены концерта в Бишкеке требовал местный министр культуры. В письме организаторам его ведомство выступило против шоу, потому что творчество противоречит традициям и ценностям киргизов. Однако, главное, там посчитали, что рэпер нарушает закон, запрещающий «пропаганду войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной враждебности, порнографии».
Интересно, что, анонсируя отмену, организаторы выделили желание привозить иностранных артистов в страну. «Мы очень не хотим, чтобы это стало прецедентом того, что к нам больше никто не приедет», — добавили они.
Что потерял: Моргенштерн делится, что вновь стал бездомным и теперь не знает, где ему жить; в данный момент он находится на Бали. По его словам, в ОАЭ у него открыто несколько бизнесов, в том числе они работают на государственных мероприятиях и инвестируют в недвижимость. Также в Дубае работает его лейбл Bugatti Music. Как артист будет ими управлять из‑за границы, неясно.
Ранее Mash сообщал, что 10 ноября за несколько часов до выхода на сцену рэперу отменили выступление в клубе Billionaire. Согласно посту телеграм-канала, «на площадку позвонили из службы безопасности Дубая и сообщили: концерта Моргенштерна не будет, и точка». Артист же публично объяснил срыв шоу температурой.
Плюс неизвестные штрафы на неустановленную сумму и концерт в Бишкеке.
Максима Галкина* не пустили в Индонезию
В один день с видео Моргенштерна юморист Максим Галкин заявил о запрете въезда в Индонезию. По его словам, в стране ему был одобрена рабочая виза, а также были сделаны документы для концерта на Бали.
Почему закрыт въезд: Галкин рассказывает, что индонезийские пограничники показали письмо от правительства России с просьбой не пускать его в страну. «Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», — написал комик.
По словам источника ТАСС, в Таиланде Галкину сорвали концерты из‑за политических высказываний, на которые «местные власти весьма жестко реагируют».
Суть высказываний не уточняется, однако ранее Mash запостил видео с выступления комика в Дубае, где на фразу зрителя «Слава Украине!» комик ответил «Героям слава!». За это он был оштрафован властями ОАЭ на 100 тыс. дирхам, добавляет телеграм-канал.
В Казахстане же две площадки в разных городах внезапно закрылись на ремонт за неделю до концертов. В Алматы закрыть зал потребовали местные власти, а в Астане случились проблемы с водопроводом. При этом на оба выступления были распроданы все билеты, писал тогда Галкин.
Что потерял: в сумме Галкин лишился 5 концертов за последние 4 месяца, а также около 2,5 млн рублей, которые пришлось заплатить в качестве штрафа в ОАЭ.
«Би-2» депортируют из Таиланда за выступления без разрешения
25 января на Пхукете задержали семерых участников рок-группы «Би-2». Они дали два концерта в Таиланде, по завершении последнего их встретили полицейские. Суд постановил оштрафовать музыкантов и депортировать.
Почему задержали: как ТАСС ответили в туристической полиции, коллектив не получил разрешения на выступление и это стало причиной проблем.
Как рассказал политик-иноагент и друг группы Дмитрий Гудков в комментарии Sota, депортации добивается лично генконсул России Владимир Соснов. По словам Гудкова, чиновник прислал властям Таиланда черный список российских музыкантов, в запрете на концерты и депортации которых в РФ при их появлении на острове была заинтересована Россия.
Политик утверждает, что «Би-2» не знали об отсутствии рабочих виз, организатор поставил участников в известность лишь за несколько часов до выхода на сцену. Теперь Соснов требует доставить музыкантов в Россию и не отпускать их со штрафом, следует из слов Гудкова.
Еще одно выступление было сорвано за день до выхода на сцену в Бишкеке в июне прошлого года. Организаторы из Vi Project KG тогда назвали причины «непонятными», но пригрозили коллегам из Казахстана разрывом сотрудничества, раз «их условия противоречат законодательству Кыргызстана». Хотя они не прояснили сути проблемы, в сторис позже появился пост со словами «лучше работать честно и быть честным в налоговых делах».
Что потеряли: в сравнении с другими не так уж много. Каждый из участников потерял по 3000 таиландских батов (около 7500 рублей). Однако что их ждет в России, где Лева объявлен иностранным агентом, непонятно.
У Руслана Белого* отменили концерты в Таиланде и Индонезии
11 января комик Руслан Белый заявил, что лишился выступлений в Таиланде и Индонезии. Об этом его поставили в известность только после прилета в страну за день до первого концерта.
«Сейчас мы в Таиланде, и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Паттайе и на Пхукете. Как похожи эти отмены с российскими. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — «не проводите, а то вот узнаете», — поделился юморист.
Почему отменили: по словам Белого, российское консульство в Таиланде потребовало от властей запретить выступать иноагентам и критикам России. Он отметил, что концертный зал требовал от него предоставить сценарий, а также подписать документ с отказом от критики российских властей и пропаганды. Ничего из этого комик не подписал.
Что потерял: три концерта за месяц.
Кто еще сталкивался с отменами
В марте за неделю до выступления на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big. Музыканты это не комментировали.
Чуть раньше там же задержали Михаила Шаца*. По его словам, иммиграционную службу Индонезии не устроили документы, приготовленные организаторами концерта. Комику пришлось покинуть страну.
В июне в Бишкеке был сорван концерт группы «Порнофильмы». Как рассказали участники, в клуб с угрозами пришли силовики, а другим площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести выступление никому не дадут.
Все упомянутые музыканты находятся в негласном списке «нежелательных» артистов, о котором «Фонтанка» узнала в июле 2022 года. Промоутеров в России тогда настоятельно просили не устраивать их выступлений, а источники издания на рынке говорили, что перечень «ежедневно корректируется и дополняется».
Что говорят российские власти
Официальная представительница МИД Мария Захарова заявила изданию «Подъем», что «российские дипломаты полноформатно доводят позицию по теме СВО».
«Будьте уверены: российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам», — сказала она журналистам.
Спикерка отметила, что не удивлена задержанием «Би-2» и отказом во въезде для Галкина, и назвала их деятелями антикультуры.
«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир, <…> на это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными», — подчеркнула Захарова.
* Алишер Моргенштерн, Максим Галкин, солист «Би-2» Егор Бортник, Руслан Белый, Борис Гребенщиков, солист Little Big Илья Прусикин, Михаил Шац и солист «Порнофильмов» Владимир Котляров включены Минюстом в список иностранных агентов.