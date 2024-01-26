Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу за выступление в Таиланде без разрешения

Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 85 долларов с каждого, передает РИА «Новости».
Наказание им назначили за то, что они проводили концерты в Таиланде «без необходимого разрешения».
«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3000 таиландских батов (85 долларов) каждый», — говорится в приговоре суда.
Накануне участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете. В полиции сообщали, что музыкантам назначат штраф за работу без разрешения, а после им предпишут покинуть страну.
Концерты «Би-2» прошли 22 января в Паттайе и 24 января в провинции Пхукет.