Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу за выступление в Таиланде без разрешения

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31
Фото: Dmitriy Kirilin/Flickr

Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере 85 долларов с каждого, передает РИА «Новости».

Наказание им назначили за то, что они проводили концерты в Таиланде «без необходимого разрешения».

«Подсудимые приговариваются к денежному штрафу в размере 3000 таиландских батов (85 долларов) каждый», — говорится в приговоре суда.

Накануне участников «Би-2» задержали после концерта на Пхукете. В полиции сообщали, что музыкантам назначат штраф за работу без разрешения, а после им предпишут покинуть страну.

Концерты «Би-2» прошли 22 января в Паттайе и 24 января в провинции Пхукет.

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