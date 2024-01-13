У Руслана Белого* отменили два концерта в Таиланде. Он считает, что за этим стоит консульство России

«Более того, у нас в Паттайе просили сценарий выступления. [Это сделал] не организатор, а площадка. Потом просиили чуть ли не обязательное письмо, где я обязуюсь, что у меня там не будет критики российской власти и пропаганды. Мне забавно, потому что у меня в целом нет написанного сценария концерта. Я знаю, что буду рассказывать, но чаще всего это какие‑то тезисы», — передает артист.