У Руслана Белого* отменили два концерта в Таиланде. Он считает, что за этим стоит консульство России

Максим Саблин
Сегодня в 09:24
Кадр из видео на ютуб-канале Руслана Белого

У комика Руслана Белого отменили два концерта в Таиланде. По его мнению, в дело вмешалось российское консульство. Об этом он рассказал в подкасте Сергея Матросова.

«Сейчас мы в Таиланде и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Патайе и на Пхукете. Как похожи эти отмены с российскими. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — «не проводите, а то вот узнаете», — сообщил юморист.

По его сведениям, запрета концертов потребовало местное консульство России, а выступать ему не дают по политическим мотивам.

«Скорее всего, по политическим мотивам. Из‑за того, что я иноагент, из‑за того, что я в своем творчестве отражаю новостную повестку. Вроде как консульство или кто‑то из консульства российского обратился к местным властям с требованием, чтобы такие артисты как я [здесь не выступали]», — считает Белый.

«Ты летишь на другой конец Евразии, я прилетел вчера вечером, и только вчера выяснилось, что у меня не будет концерта», — добавил комик.

Белый поделился, что в Паттайе представители площадки затребовали у него сначала сценарий концерта, а потом и подпись под бумагой, где комику было запрещено критиковать российских властей.

«Более того, у нас в Паттайе просили сценарий выступления. [Это сделал] не организатор, а площадка. Потом просиили чуть ли не обязательное письмо, где я обязуюсь, что у меня там не будет критики российской власти и пропаганды. Мне забавно, потому что у меня в целом нет написанного сценария концерта. Я знаю, что буду рассказывать, но чаще всего это какие‑то тезисы», — передает артист.

* Руслан Белый внесен Минюстом в список иностранных агентов

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