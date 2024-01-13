У Руслана Белого* отменили два концерта в Таиланде. Он считает, что за этим стоит консульство России

У комика Руслана Белого отменили два концерта в Таиланде. По его мнению, в дело вмешалось российское консульство. Об этом он рассказал в подкасте Сергея Матросова.
«Сейчас мы в Таиланде и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Патайе и на Пхукете. Как похожи эти отмены с российскими. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — «не проводите, а то вот узнаете», — сообщил юморист.
По его сведениям, запрета концертов потребовало местное консульство России, а выступать ему не дают по политическим мотивам.
«Скорее всего, по политическим мотивам. Из‑за того, что я иноагент, из‑за того, что я в своем творчестве отражаю новостную повестку. Вроде как консульство или кто‑то из консульства российского обратился к местным властям с требованием, чтобы такие артисты как я [здесь не выступали]», — считает Белый.
«Ты летишь на другой конец Евразии, я прилетел вчера вечером, и только вчера выяснилось, что у меня не будет концерта», — добавил комик.
Белый поделился, что в Паттайе представители площадки затребовали у него сначала сценарий концерта, а потом и подпись под бумагой, где комику было запрещено критиковать российских властей.
«Более того, у нас в Паттайе просили сценарий выступления. [Это сделал] не организатор, а площадка. Потом просиили чуть ли не обязательное письмо, где я обязуюсь, что у меня там не будет критики российской власти и пропаганды. Мне забавно, потому что у меня в целом нет написанного сценария концерта. Я знаю, что буду рассказывать, но чаще всего это какие‑то тезисы», — передает артист.
* Руслан Белый внесен Минюстом в список иностранных агентов