Галкину* закрыли въезд в Индонезию после «письма от правительства» России

По словам юмориста, деньги за билеты зрителям вернут. Галкин добавил, что за последние полтора года он дал около 150 концертов в разных странах. Однако «под давлением российских властей» отменялись только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде и один на Бали сейчас.