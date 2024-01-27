Галкину* закрыли въезд в Индонезию после «письма от правительства» России

Максима Галкина* не пустили в Индонезию. Об этом юморист рассказал в своих соцсетях.
По его словам, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу для выступления, которое должно было состояться 27 января. Однако во въезде ему отказали, сославшись на «письмо от правительства» России.
«Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали. Все службы, как транспортные, так и пограничные, высказывали доброжелательное недоумение, чем я заслужил такую честь и такое персональное внимание от российских властей», — сказал Галкин.
Он также подчеркнул, что пограничникам спокойнее удовлетворить просьбу России, чем разбираться в вопросах «отдельно взятого им неизвестного артиста».
По словам юмориста, деньги за билеты зрителям вернут. Галкин добавил, что за последние полтора года он дал около 150 концертов в разных странах. Однако «под давлением российских властей» отменялись только два в Казахстане осенью 2023 года, два в Таиланде и один на Бали сейчас.
* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.