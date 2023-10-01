В Казахстане отменили концерты Галкина*. Площадки одновременно закрылись на ремонт

Комика такое совпадение удивило. Он подчеркнул, что на концерты уже были проданы все билеты. «И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! <…> Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же на другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?» — возмутился он на своей страничке в соцсети.