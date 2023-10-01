В Казахстане отменили концерты Галкина*. Площадки одновременно закрылись на ремонт

В Казахстане сорвались два выступления Максима Галкина, сообщает РБК. Площадки одновременно закрылись для проведения ремонтных работ за неделю до концертов.
8 октября комик должен был приехать в Астану. Однако 30 сентября Центральный концертный зал Qazaqstan, где планировалось событие, в своем инстаграме сообщил об отмене всех мероприятий с 4 по 10 октября. В качестве причины его владельцы назвали «технические работы на сетях водопровода».
9 октября Галкин собирался подняться на сцену Дворца Республики в Алматы. Сегодня зал «экстренно» приостановил концертную деятельность «в связи с аварийным состоянием механики сцены». Поводом стало предписание Управления по чрезвычайным ситуациям Медеуского района города.
«По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ, для устранения нарушений требуется двухнедельный срок. По этой причине все запланированные концерты на этот срок отменяются», — пишут представители Дворца в своем инстаграме*.
Комика такое совпадение удивило. Он подчеркнул, что на концерты уже были проданы все билеты. «И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! <…> Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же на другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?» — возмутился он на своей страничке в соцсети.
Месяц назад Галкин рассказал, что ему негласно запретили выступать в Казахстане. «Какие‑то выдуманные причины, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем‑то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов», — делился артист.
* Максим Галкин внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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