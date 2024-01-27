Моргенштерн* рассказал, что ему запретили въезд в Дубай

«Я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим домом. <…> Я отказываюсь верить в причины, которые мне называют «приближенные к властям люди», — сказал он. Рэпер подчеркнул, что не нарушал законы ОАЭ и «никогда за время нахождения в Дубае <…> не делал никаких политических высказываний», — сказал он в обращении к властям ОАЭ.