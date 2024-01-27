Моргенштерн* рассказал, что ему запретили въезд в Дубай

Моргенштерн рассказал в новом видео на своем ютуб-канале, что ему запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты.
«У меня нет резидентства, я заезжал туда как турист. Когда у меня кончались дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу», — отметил он.
По словам рэпера, он подождал две-три недели, а потом ему сообщили, что он может вернуться. Однако перед вылетом в Дубай из Таиланда ему сказали: «Извините, вам закрыт въезд в страну».
Официальную причину такого решения Моргенштерн не знает. Он считает, что усложнить жизнь ему решил некий недоброжелатель после интервью Ксении Собчак в ноябре 2023 года.
«Я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим домом. <…> Я отказываюсь верить в причины, которые мне называют «приближенные к властям люди», — сказал он. Рэпер подчеркнул, что не нарушал законы ОАЭ и «никогда за время нахождения в Дубае <…> не делал никаких политических высказываний», — сказал он в обращении к властям ОАЭ.
Сейчас Моргенштерн живет на Бали. Он рассказал, что оформляет визу в США, чтобы переехать туда жить.
* Алишер Моргенштерн включен Минюстом в список иностранных агентов.