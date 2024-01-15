В Таиланде отменили концерты Максима Галкина*

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:33
Фото: Азамат Мусагалиев/YouTube

В Таиланде отменили два концерта Максима Галкина*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Цены на билеты Галкина варьировалась от 8500 до 16 000 рублей. Организаторы сняли их с продажи.

Точная причина отмены концертов не называется. Однако источник ТАСС уточнил, что в Таиланде «местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены».

Ранее в Таиланде отменили концерты Руслана Белого*. Это произошло «по независящим от организаторов причинам», говорилось в заявлении.

В октябре 2023-го в Казахстане сорвались два выступления Максима Галкина. Площадки одновременно закрылись для проведения ремонтных работ за неделю до концертов.

* Максим Галкин и Руслан Белый внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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