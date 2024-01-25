«Би-2» задержали в Таиланде за выступления без разрешения на работу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:15
Фото: Dmitriy Kirilin/Flickr

Участники рок-группы «Би-2» оказались задержаны после проведенного концерта на острове Пхукет, сообщили ТАСС в отделении туристической полиции Таиланда. У музыкантов не было разрешения на работу.

Как сообщили в полиции, шести россиянам и одному израильтянину выпишут штраф, размер которого определит суд. После уплаты штрафа нарушителям будет предписано покинуть страну.

Концерты «Би-2» прошли в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января, уточнил ТАСС.

В мае 2023 года Лёву из «Би-2» (Егора Бортника) внесли в реестр иностранных агентов РФ. Минюст объяснил свое решение тем, что музыкант выступал против военной спецоперации на территории Украины и негативно высказывался о России.

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