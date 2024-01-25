«Би-2» задержали в Таиланде за выступления без разрешения на работу

Участники рок-группы «Би-2» оказались задержаны после проведенного концерта на острове Пхукет, сообщили ТАСС в отделении туристической полиции Таиланда. У музыкантов не было разрешения на работу.
Как сообщили в полиции, шести россиянам и одному израильтянину выпишут штраф, размер которого определит суд. После уплаты штрафа нарушителям будет предписано покинуть страну.
Концерты «Би-2» прошли в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января, уточнил ТАСС.
В мае 2023 года Лёву из «Би-2» (Егора Бортника) внесли в реестр иностранных агентов РФ. Минюст объяснил свое решение тем, что музыкант выступал против военной спецоперации на территории Украины и негативно высказывался о России.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале