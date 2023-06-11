Силовики сорвали концерт группы «Порнофильмы» в Бишкеке

Концерт группы «Порнофильмы» в столице Кыргызстана Бишкеке не состоялся из‑за угроз силовиков, сообщили участники коллектива в своем телеграм-канале.
Музыканты должны были выступить 10 июня. «В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких‑либо вариантов мы так и не смогли ничего сделать», — говорится в их посте.
Участники коллектива добавили, что «бесконечно огорчены сложившимися обстоятельствами» и принесли извинения всем, кто ждал выступления в Бишкеке. Деньги за билеты всем вернутся автоматически, пообещала группа.
В июне прошлого года «Порнофильмы» попали в негласный список «нежелательных» в России артистов, которые негативно высказывались о военной операции, и теперь их концерты проводить не рекомендуется. В него, в частности, входят «ДДТ», «Аквариум»*, «Би-2»*, «Порнофильмы», «Дора», «Фейс»* и Ic3Peak.
В том же месяце РКН заблокировал страницу коллектива во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры.
В сентябре прошлого года Дзержинский районный суд Волгограда повторно признал песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистским материалом.