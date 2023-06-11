Силовики сорвали концерт группы «Порнофильмы» в Бишкеке

Музыканты должны были выступить 10 июня. «В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких‑либо вариантов мы так и не смогли ничего сделать», — говорится в их посте.