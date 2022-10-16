Обстрелы в Белгороде, первый после воссоединения клип Blink-182 и другие новости дня

Власти Белгорода сообщили о трех пострадавших в результате обстрела города. Было слышно как минимум 16 взрывов, сработала система ПВО. Также известно, что в Белгородской области мужчине оторвало ступню, после того как он наступил на мину. Глава региона призвал не ходить в леса, потому что после обстрелов это может быть опасно.

В подмосковном Щелково во второй раз подожгли военкомат. В мае этого года было совершено нападение на соседнее здание этого же комиссариата.

В возрасте 88 лет скончался первый глава ВГТРК Олег Попцов. Он занял эту должность в 1990 году, а спустя шесть лет покинул ее — одной из причин считается неодобрение ввода войск в Чечню.

Starlink продолжит работать на Украине, несмотря на финансовые убытки. «Черт с ним», — с этих слов начал свое заявление Илон Маск.

Китайские фотографы облетели и засняли вершину Эвереста с помощью дрона. Раньше это никому не удавалось.

Blink-182 поделились первым клипом после своего воссоединения. В видео на трек «Edging» они выступают в парке аттракционов и устраивают охоту на «зайцев».

Тося Чайкина и Zoloto выпустили сингл «Ближе». Эта песня посвящена близости во всех ее проявлениях и видах отношений между людьми — любви или дружбе.