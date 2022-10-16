Blink-182 выпустила первый клип после своего возвращения

Американская группа Blink-182 поделились первым клипом после своего воссоединения. Музыканты перенесли на экраны трек «Edgind».
В видео рокеры устраивают мини-концерт в парке аттракционов и творят безумие. Вокруг них веселятся люди в костюмах зайцев, но в какой‑то момент исполнители решают удвоить веселье — и начинают швыряться в «зверьков» ножами.
Blink-182 хотят выпустить еще один клип зимой, а потом отправиться в мировое турне. Они не только выйдут вместе на сцену, но и выпустят альбом в следующем году.
В группу к Трэвису Баркеру и Марку Хоппусу вернулся солист и гитарист Том ДеЛонг, покинувший коллектив в 2015 году.
После ухода ДеЛонга из группы в 2015 году его заменил Мэтт Скиба — вокалист и гитарист панк-группы Alkaline Trio. Вместе с ним Blink-182 записали альбомы «California» и «Nine». Но он ушел, а на его место вернулся ДеЛонг.