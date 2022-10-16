Реклама
Новости
В Щелково подожгли военкомат
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:19

В подмосковном городе Щелково подожгли военный комиссариат. Об этом сообщает «Коммерсант».

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы техники.

По данным телеграм-канала Baza, неизвестный кинул в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате этого в одном из кабинетов на первом этаже здания произошел пожар.

СМИ подчеркивают, что это уже не первый случай поджога щелковского военкомата. В мае этого года было совершено нападение на соседнее здание этого же комиссариата. В результате пострадал архив.

Ранее в Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как террористические акты. Это заявление последовало за тем, как в Новосибирске произошла еще одна попытка поджога.

расскажите друзьям
теги
КоммерсантГенштаб
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение