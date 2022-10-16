В Щелково подожгли военкомат

В подмосковном городе Щелково подожгли военный комиссариат. Об этом сообщает «Коммерсант».

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы техники.

По данным телеграм-канала Baza, неизвестный кинул в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате этого в одном из кабинетов на первом этаже здания произошел пожар.

СМИ подчеркивают, что это уже не первый случай поджога щелковского военкомата. В мае этого года было совершено нападение на соседнее здание этого же комиссариата. В результате пострадал архив.

Ранее в Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как террористические акты. Это заявление последовало за тем, как в Новосибирске произошла еще одна попытка поджога.