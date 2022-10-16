Умер первый глава ВГТРК Олег Попцов

В возрасте 88 лет скончался первый глава ВГТРК Олег Попцов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

«Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он. Причины смерти не уточняются.

Попцов впервые попал на телевидение как один из создателей телепрограммы «Горизонт», когда занимал пост секретаря Ленинградского областного комитета ВЛКСМ. С 1965 года он работал в центральном аппарате комсомола в Москве.

Затем он руководил журналом «Сельская молодежь», проработал там 24 года, увеличив тираж с 350 тыс. до 2,4 млн экземпляров. В это время он не раз появлялся в телепрограмме «Взгляд».

В 1990-м его назначили председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Одной из причин его ухода с поста главы ВГТРК в 1996 году считается неодобрение ввода войск в Чечню. С 2006-го он занимал пост советника гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

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