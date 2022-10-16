В Белгородской области мужчина наступил на мину. Ему оторвало ступню

В Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, мужчине оторвало ступню, после того как он наступил на мину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей Белгородской области не ходить в леса, потому что это опасно. По его словам, нахождение в лесополосах приграничных районов стало небезопасным после обстрелов.

16 октября в результате обстрелов Белгорода пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения. Повреждения получили дома и машины. В городе было слышно минимум 16 взрывов, сработала система ПВО, передал корреспондент РИА «Новости».

Накануне в Белгородской области после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза, сообщили местные власти. 14 октября под обстрел попала электроподстанция, оказались частично разрушенными железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Также обстрелу подверглось село Вознесеновка — там оборвалась линия электропередачи, пять частных домовладений получили повреждения.

15 октября на военном полигоне в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны сообщило о теракте, 11 погибших и ликвидации террористов.