Китайским фотографам впервые удалось облететь вершину Эвереста на дроне

Китайские фотографы облетели и засняли вершину Эвереста с помощью дрона. Раньше это никому не удавалось, сообщает The Register.

Энтузиасты подняли аппарат Mavic 3 на высоту 8 849 метров. При этом характеристики дрона не позволяют ему подниматься выше 6000 метров над уровнем моря, стабильно работать при температуре до -10 градусов Цельсия и скоростью ветра выше 12 метров в секунду — ни одно из условий не соответствует погоде на пике Эвереста.

Производитель DJI заявил, что квадрокоптер необходимо настроить, чтобы он выдерживал суровые условия Эвереста. Максимальная высота, на которую Mavic 3 все же удалось подняться — 9 232 метра. Перед съемками фотографы «разработали подробный план полета, который позволил бы их дрону совершить беспрецедентный полет над вершиной, запечатлев потрясающую красоту горы и окружающие виды».

Недавно Министерство обороны США добавило DJI в черный список китайских компаний, которые, по его данным, ведут дела с китайскими военными, поэтому производитель дронов не может заключать контракты с американскими. Министерство торговли США также наложило санкции на DJI, запретив своим гражданам инвестировать в компанию в конце 2021 года.