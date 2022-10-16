Три человека пострадали после обстрела в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших от обстрелов столицы региона. Двое мужчин с осколочными ранениями направлены в больницу, женщине оказали помощь на месте.

«Встретился с жителями улицы. Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы», — добавил Гладков. Он пообещал жителям замерить окна и начать восстановление.

В 11.33 по московскому времени глава региона сообщил об обстреле Белгорода. В городе было слышно как минимум 16 взрывов, сработала система ПВО, передавал корреспондент РИА «Новости».

Накануне в Белгородской области после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза, сообщали местные власти. За день до этого под обстрел попала электроподстанция, оказались частично разрушенными железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Также обстрелу подверглось село Вознесеновка: там оборвалась линия электропередачи, пять частных домовладений получили повреждения.

15 октября на военном полигоне в Белгородской области открыли стрельбу. Минобороны сообщало о теракте, 11 погибших и ликвидации террористов.