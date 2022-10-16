Саша Грей озвучит персонаж в видеоигре Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Бывшая порноактриса Саша Грей озвучит персонаж в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Компания CD Projekt RED также объявила конкурс в честь анонса новой радиостанции в игре. Разработчики предлагают записать песню, достойную Growl FM. Затем из понравившихся композиций выберут 12–15 и добавят в игру. Кроме того, победители получат по 3000 долларов.