Реклама
Новости
Тося Чайкина и Zoloto записали трек «Ближе»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Российские исполнители Тося Чайкина и Zoloto выпустили сингл «Ближе». Эта песня посвящена близости во всех ее проявлениях и видах отношений между людьми — любви или дружбе.

«Мне нравится, что эта песня вне времени. Ее органично петь в любом возрасте, и, думаю, она будет еще круче звучать сквозь года», — рассказала Чайкина изданию Srsly.

По ее словам, кому‑то «Ближе» может показаться романтической балладой, другим — песней о дружбе или колыбельной. Ощущения, которые испытываешь от прослушивания, она сравнила с просмотром советских лент или диснеевских мультфильмов.

Для Zoloto это первая коллаборация с другим артистом. И, кажется, все прошло хорошо: Чайкина не против поработать с ним еще.

В начале октября Леша Янгер посоветовал «Афише Daily» фит Чайкиной и Markul «Стрелы», чтобы поднять настроение и справиться с тревогой. Сама же певица порекомендовала трек Aphex Twin «#3». «Он очень успокаивает, может даже убаюкать, если вас настигла паническая атака (проверено)», — сказала она.

расскажите друзьям
люди
Ричард Джеймс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение