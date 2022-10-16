Тося Чайкина и Zoloto записали трек «Ближе»

Российские исполнители Тося Чайкина и Zoloto выпустили сингл «Ближе». Эта песня посвящена близости во всех ее проявлениях и видах отношений между людьми — любви или дружбе.

«Мне нравится, что эта песня вне времени. Ее органично петь в любом возрасте, и, думаю, она будет еще круче звучать сквозь года», — рассказала Чайкина изданию Srsly.

По ее словам, кому‑то «Ближе» может показаться романтической балладой, другим — песней о дружбе или колыбельной. Ощущения, которые испытываешь от прослушивания, она сравнила с просмотром советских лент или диснеевских мультфильмов.

Для Zoloto это первая коллаборация с другим артистом. И, кажется, все прошло хорошо: Чайкина не против поработать с ним еще.

В начале октября Леша Янгер посоветовал «Афише Daily» фит Чайкиной и Markul «Стрелы», чтобы поднять настроение и справиться с тревогой. Сама же певица порекомендовала трек Aphex Twin «#3». «Он очень успокаивает, может даже убаюкать, если вас настигла паническая атака (проверено)», — сказала она.