Starlink продолжит бесплатно работать на Украине

Система спутникового интернета Starlink продолжит бесплатную работу на Украине, несмотря на убытки. Об этом заявил накануне в твиттере владелец компании Илон Маск.

«Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он.

Ранее миллиардер просил Пентагон взять расходы на себя. По оценкам SpaceX, до конца года на поставку комплектов оборудования для спутников, обеспечивающих связь между украинскими военными на поле боя, потратят 124 млн долларов, а в 2023 году — около 400 млн.

15 октября Маск заявил, что Россия «активно пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. По его словам, она может перестать работать, даже несмотря на вложенные ресурсы в ее защиту.

В начале октября Маск назвал «наиболее вероятный» исход военного конфликта России и Украины и спросил пользователей, согласны они с ним или нет. Большинство проголосовавших его мнения не разделили. После этого в Одессе сняли его фотографию с билбордов.