Глава Карелии заявил о выполнении задания по мобилизации

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что регион выполнил задание по частичной мобилизации. Сообщение об этом появилось на его странице во «ВКонтакте».

Согласно заявлению Парфенчикова, в Карелии продолжают работать медицинские комиссии и оперативная группа, которая рассматривает жалобы. «По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации, на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок», — заявил руководитель региона.

Также будет продолжена работа с добровольцами. Их, как заявил Парфенчиков, немало. Точное число заявок он не раскрыл.

Ранее о выполнении плана по мобилизации сообщили власти Брянской области, Адыгеи, Тывы, Крыма и Бурятии. Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, заявил, что в республике план призыва выполнен на 254%.

В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. В Петербурге, по данным регионального военкомата на 30 сентября, призвали 30% граждан от установленного задания.

Сегодня, 4 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ в рамках мобилизации с 21 сентября прибыли более 200 тыс. человек. Ранее он сообщал, что Минобороны намерено призвать порядка 300 тыс. человек из находящихся в запасе.