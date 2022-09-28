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Адыгея выполнила план по мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 17:20

Военный комиссар Республики Адыгея Александр Аверин заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации. Его цитирует ТАСС.

Мобилизационные мероприятия будут продолжаться в соответствии с поступающими боевыми распоряжениями по формированию команд, отметил Аверин.

Он добавил: «На сегодняшний день по докладам военных комиссаров муниципальных образований фактов уклонения от мобилизационных мероприятий нет». В отношении около 50 человек было рекомендовано провести дополнительное медобследование.

«Бригада материального обеспечения подавала водителей, они, согласно плану боевой подготовки, не проходят боевое слаживание, потому что они идут в команды центра подвоза. Поэтому они уже сегодня убывают для выполнения задач в районы СВО», — сообщил комиссар.

Ранее Александр Аверин рассказывал, что мобилизованные в Адыгее проходят подготовку на полигонах республики. Всего, по его словам, на службу призвали 1,1% всех стоящих на учете в военкоматах. Количество мобилизованных не уточняется, так как это государственная тайна.

ТАСС также приводит заявление уполномоченного по правам человека республики Анатолия Осокина. По его словам, в регионе не зафиксировали массовых жалоб и «грубых нарушений прав мобилизованных». Единичные проблемные вопросы, согласно его заявлению, были решены на федеральном уровне.

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