Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе

Локтев заявил: «Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением».

Комментируя сообщение о том, что в Крыму мобилизационные мероприятия уже закончены, замкомиссара отметил, что это объясняется количеством местного населения и тем, что «граждан, пребывающих в запасе, [в Крыму] гораздо меньше, чем в Москве».