Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев высказался на тему оглашения сроков мобилизации в столице. Его цитирует ТАСС.
Локтев заявил: «Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением».
Комментируя сообщение о том, что в Крыму мобилизационные мероприятия уже закончены, замкомиссара отметил, что это объясняется количеством местного населения и тем, что «граждан, пребывающих в запасе, [в Крыму] гораздо меньше, чем в Москве».
Подробности по теме
Главное о мобилизации: закроют ли границы, что грозит за уклонение и другие вопросы
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям