Реклама
Новости
Прислано читателем «Афиши Daily»
Жителям Северной Осетии на границе с Грузией начали выдавать повестки
Обновлено в 15:41
Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе
15:07
Минобороны не будет обращаться к властям Казахстана и Грузии для принудительного возвращения россиян
14:50
Патриарх Кирилл призвал к «духовной мобилизации», которая поможет примирить Россию и Украину
14:44
РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным
14:34
Алексей Учитель призвал Оскаровский комитет и Киноакадемию России обсудить ситуацию с «Оскаром»
14:11
NASA HQ Photo/Flickr
В России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Его полпредом, возможно, станет Рогозин
13:58
В Магадане военкома отправили в отставку из‑за ошибок при мобилизации
13:22
На границе с Грузией могут ввести режим ЧС. Грузинские власти пока не собираются ограничивать въезд
12:58
Банк Англии представит банкноты с портретом Карла III к концу 2022 года
11:40
Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург до конца года
10:57
kremlin.ru
Токаев пообещал помогать приезжающим в Казахстан россиянам
10:52
МВД развернет мобилизационный пункт военкомата на границе с Грузией
10:10
Элли, Джоэл и щелкун в тизере-трейлере сериала «The Last of Us»
10:08
Минцифры представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от призыва
09:58
Япония потребовала от России извинений за задержание консула во Владивостоке
09:22
RusRadioMarbella _ MIRFF/YouTube
Павел Чухрай покинул пост главы Оскаровского комитета России в знак протеста
08:33
Число жертв стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 человек
03:04
Адвокат обвинил силовиков в сексуальном насилии в отношении активиста Артема Камардина
02:19
Границу Грузии разрешили переходить в пешем порядке
01:23
Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки окончания мобилизации в городе
Денис Ламехов
Сегодня в 12:07

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев высказался на тему оглашения сроков мобилизации в столице. Его цитирует ТАСС.

Локтев заявил: «Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением».

Комментируя сообщение о том, что в Крыму мобилизационные мероприятия уже закончены, замкомиссара отметил, что это объясняется количеством местного населения и тем, что «граждан, пребывающих в запасе, [в Крыму] гораздо меньше, чем в Москве».

Подробности по теме
Главное о мобилизации: закроют ли границы, что грозит за уклонение и другие вопросы
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение