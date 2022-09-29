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Тыва выполнила план по мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 13:14

Тыва выполнила план по мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу главы республики.

По данным местных властей, всего под призыв попали 700 человек. Военкоматы все еще могут присылать жителям повестки, чтобы уточнить и сверить данные, заявил представитель регионального правительства.

23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в регионе выполнен на 254%. Еще через двое суток о выполнении мобилизационного плана объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Затем о том же отчитались Брянская область и Республика Адыгея. Военный комиссар Адыгеи Александр Аверин сообщил, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться «в соответствии с поступающими боевыми распоряжениями по формированию команд».

В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

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