В Крыму завершаются мобилизационные мероприятия. Республика выполнила план по призыву

Сегодня, 25 сентября, в Крыму до конца дня будут завершены мобилизационные мероприятия. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Крым выполнил план по призыву, а также выразил благодарность жителям, которые «выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы».

«Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения. Сегодня были отмечены наградами казаки штурмового батальона „Таврида“, которые участвовали в спецоперации и достойно выполнили поставленные задачи. Низкий поклон всем за то, что проявили ответственность за своих родных и близких», — сказал Аксенов.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».