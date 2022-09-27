Губернатор Брянской области: регион на 100% выполнил план мобилизационных мероприятий

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что план мобилизационных мероприятий в регионе выполнен на 100%. Его заявление цитирует ТАСС.
Кроме того, Богомаз сообщил, что в связи с большим количеством вопросов о мобилизации на сайте местного правительства создан специальный раздел, а также работает горячая линия по номеру 112.
23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в регионе выполнен на 254%. Два дня спустя о выполнении мобилизационного плана объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.
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