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Прислано читателем «Афиши Daily»
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Губернатор Брянской области: регион на 100% выполнил план мобилизационных мероприятий
Денис Ламехов
Сегодня в 12:53

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что план мобилизационных мероприятий в регионе выполнен на 100%. Его заявление цитирует ТАСС.

Кроме того, Богомаз сообщил, что в связи с большим количеством вопросов о мобилизации на сайте местного правительства создан специальный раздел, а также работает горячая линия по номеру 112.

23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в регионе выполнен на 254%. Два дня спустя о выполнении мобилизационного плана объявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

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Рамзан КадыровСергей АксеновАлександр Богомаз
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