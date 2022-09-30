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Глава Бурятии заявил о выполнении плана по мобилизации
Семён Гудошников
Сегодня в 07:07

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в своем телеграм-канале, что республика выполнила задание по мобилизации. По его словам, часть призванных вернулись домой по медицинским показаниям.

«Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Такие люди есть и сейчас продолжают идти. Тяжелые времена требуют непростых решений. Всем стойкости», — сказал глава региона.

Ранее о выполнении плана по мобилизации сообщили власти Брянской области, Адыгеи, Тывы и Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 23 сентября, спустя два дня после объявления мобилизации, что в республике план призыва выполнен на 254%.

В Москве сроки окончания мобилизации назвать отказались. «Это является ограниченным сведением», — сообщил заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев.

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