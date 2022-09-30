Военкомат Петербурга: мобилизации подлежат только категории А и Б, повестки разосланы 8000 горожан

Призыву на военную службу на данный момент подлежат только граждане, у которых в военном билете указана категория годности А или Б, заявил заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов. Его цитирует местное издание «Фонтанка».

По словам Абзалова, повестки в рамках мобилизационной кампании получили более 8000 петербуржцев. О фактическом числе мобилизованных он отозвался так: «Информация, конечно, носит закрытый характер. Но в то же время на сегодняшний день призвано около 30% от установленного задания».

В первую очередь призываются военнослужащие запаса первого разряда, заявил замвоенкома. Но формируются также отряды территориальной обороны, и вот туда уже могут быть призваны запасники из второго и третьего разрядов. Как ранее сообщала «Фонтанка» со ссылкой на Федеральный закон № 61, территориальная оборона ведется при военном положении, которое на данный момент в России не введено.

21 сентября, в день начала мобилизации, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе (категория В) призывать не будут. Затем на запущенном по инициативе правительства портале «Объясняем.рф» сообщалось, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В.