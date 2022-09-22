«План перевыполнен на 254%»: Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его регионе частичная мобилизация проводиться не будет, поскольку чеченцы перевыполнили план призыва на 254%. Об этом написало издание «Кавказ.Реалии».

Заявление Кадыров сделал в ходе совещания с оперативным штабом, курирующим специальную военную операцию на территории Украины. О его речи рассказали в вечернем выпуске новостей на ЧГТРК «Грозный».

По словам журналистов телеканала, «за время военной операции субъект перевыполнил план в три раза». О каком плане говорил Кадыров, в репортаже не уточнили.

По словам Кадырова, как передает «Кавказ.Реалии», в боевых действиях на территории Украины приняли участие уже 20 тыс. чеченцев. При этом, как отметил глава региона в своем телеграм-канале, в Чечне насчитывается еще тысяча добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества».

«Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население Чеченской Республики, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — написал Кадыров.

Он также отметил, что призывает руководство России применить в СВО «все имеющиеся силы и средства». «Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело — это выполнить приказ», — добавил глава Чечни.

Кадыров отметил, что считает «трусливыми подонками» тех россиян, которые покинули страну в период мобилизации. По мнению политика, для этих людей «путь обратно должен быть закрыт навсегда».

«Кавказ.Реалии» также утверждает, что Кадыров во время выступления на совещании с оперштабом пригрозил отправить «на передовую» любого, кто начнет протестовать против мобилизации. В случае, если на митинг выйдут женщины, на фронт поедут их мужья и дети, пояснил чеченский глава.

Ранее в Грозном уже прошел антивоенный митинг, добавил Кадыров. Родственники около 40 женщин, принявших в нем участие, уже мобилизованы и отправлены на Украину, заявил он. По словам оппозиционера Ибрагима Янгулбаева, этих мужчин вынудили к участию в СВО в качестве добровольцев.