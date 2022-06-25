Жара в Москве, новый трек Тейлор Свифт и другие новости дня

В Москве объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности из‑за жары. Пик ожидается в понедельник, 27 июня, когда температура достигнет 31–33 градусов. В столице подготовили 160 комнат прохлады, оборудованных кондиционерами и питьевой водой.

Члена партии «Яблоко» Николая Кавказского арестовали в Москве на десять суток за демонстрацию экстремистской символики. Причиной стал его пост годичной давности в соцсетях, в котором он рассказывал, что его включили в фейковый список «Умного голосования».

В популярном гей-клубе The London Pub в норвежской столице Осло произошла стрельба. Два человека погибли, 14 пострадали. Подозреваемый — 42-летний гражданин Норвегии иранского происхождения.

ВОЗ зарегистрировала 920 вероятных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.

Крупные американские компании готовы покрывать расходы своих сотрудниц на поездки для абортов, если в их штате они будут запрещены. В их числе Apple, Netflix, Starbucks, Tesla, Airbnb, Amazon, Microsoft и другие.

Pink Floyd собираются продать каталог своей музыки и право на создание мерча как минимум за 500 млн долларов. Потенциальные покупатели — крупные лейблы и студии, включая Warner Music Group Corp и Sony Music Entertainment.

Фанатка выбежала на сцену и сбила МакSим с ног во время ее выступления в Екатеринбурге. Она попыталась обнять певицу, но что‑то пошло не так, и артистка едва не упала. Организаторы проводят проверку.

Тейлор Свифт выпустила песню «Carolina» и следом — клип на нее. Трек стал саундтреком к фильму «Там, где раки поют», премьера которого состоится 15 июля.

Вышел трейлер «Белой птицы» — спин-оффа драмы «Чудо» Стивена Чбоски 2017 года. Картина расскажет о Джулиане Олбансе, которого исключили из школы за жестокое обращение с одноклассником Огги Пулманом — главным героем оригинального фильма.