Фанатка сбила МакSим с ног во время ее концерта в Екатеринбурге

Фанатка бросилась к певице, чтобы ее обнять, когда та исполняла песню «Мой рай». Но она сделала так слишком напористо, что едва не заставила МакSим упасть. Охранники быстро оттащили девушку от артистки, но той пришлось прервать выступление.

В Екатеринбурге во время выступления певицы МакSим на фестивале Ural Music Night девушка выбежала на сцену и свалила артистку с ног. Об этом пишет местное новостное агентство E1.

Судя по роликам, которые попали в сеть, фанатка так и не смогла обнять певицу, и по инерции схватила ее за руку.

«Было видно, что она очень растеряна. Но она собралась, сказала: „Хорошо, что у меня столько защитников“ — и продолжила петь», — рассказала E1 зрительница.

По информации издания «Подъем», организаторы Ural Music Night проводят проверку. Они отметили, что самостоятельно инициировали ее — информации о жалобах от певицы и ее представителей у них нет.

«Мы проводим разбирательство, смотрим ситуацию с разных сторон, выясняем, что могло случиться. В начале недели дадим официальный комментарий», —заявили представители фестиваля.