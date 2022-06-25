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В Москве подготовили более 160 «комнат прохлады», где можно спастись от жары

Виктория Шанина
Сегодня в 16:00

В Москве появилось 160 «комнат прохлады» — специальных мест, оборудованных кондиционерами и питьевой водой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В ближайшие три дня в Москве будет очень солнечная и сухая погода, температура с каждым днем будет повышаться до аномальных значений. Пик ожидается в понедельник, 27 июня, когда температура достигнет 31-33 градусов.

«Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью», — написал Собянин.

Он отметил, что такие комнаты будут работать с понедельника по четверг с 09.00 до 20.00, в пятницу — до 18.45, а в субботу — до 16.00. Узнать их адреса можно по телефону единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

Кроме того, по словам мэра, на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду, кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме. Где именно, он не уточнил.

«Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции», — добавил Сергей Собянин.

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