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Группа Pink Floyd продаст каталог своей музыки за 500 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:51

Британская рок-группа Pink Floyd планирует заработать не менее 500 млн долларов за права на каталог своей музыки, включающий хиты «The Wall», «Money» и «Comfortably Numb». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

По данным агентства, покупатель также получит право на создание и распространение товаров и атрибутики коллектива.

Источники подчеркнули, что в настоящее время список потенциальных будущих владельцев сократился до четырех. Среди них — Warner Music Group Corp, Sony Music Entertainment, BMG Entertainment и еще один неназваный независимый покупатель.

Музыкальные компании и сервисы ранее уже пытались приобрести каталог Pink Floyd. Однако еще ни разу не удавалось добиться согласия всех членов группы.

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