перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Асса» Сергея Соловьева стала самым кассовым перевыпуском советского кино в 2022 году 10:47
ВОЗ зарегистрировала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей 10:15
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из‑за жары 9:42
Venti Views/Unsplash
Netflix, Tesla, Airbnb и другие компании будут покрывать расходы американок на поездки для абортов 8:59
В Японии мужчина потерял флешку с данными 460 тыс. жителей города Амагасаки Вчера в 23:08
Крис Эванс впервые за семь лет сменил свой iPhone Вчера в 21:56
ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро Вчера в 20:55
Soccer Mommy записала свой третий альбом «Sometimes, Forever». Его продюсировал Дэниел Лопатин Вчера в 20:39
Украина получила статус кандидата в ЕС, Хаски выпустил два трека и другие новости дня
Вчера в 20:29 дайджест
Little Big сняли антивоенный клип «Generation Cancellation». Группа уехала в Лос-Анджелес Вчера в 19:38
Эминем и Снуп Догг выпустили клип на фит «From the D 2 the LBC» Вчера в 19:07
respektor/Twitter
Регина Спектор выпустила первый за шесть лет альбом Вчера в 18:58
«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Из Москвы в Петербург можно улететь за 1500 рублей Вчера в 17:59
С шоколада Toblerone пропадет пометка «швейцарский» Вчера в 17:53
Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт Вчера в 17:30
Кто такой Дмитрий Солнышко Медведев? И почему он всех любит, а не ненавидит Вчера в 17:23
Lazaro Rodriguez/Unsplash
В России на 65% выросли продажи электрокаров Вчера в 16:50
Netflix уволил еще 300 сотрудников после уменьшения числа подписчиков Вчера в 16:48
Хаски представил два новых трека под псевдонимом DJ Hvost Вчера в 16:05
«Нас берегут от самих себя»: инди-рокеры Harajiev Smokes Virginia! выпустили антиутопичный клип Вчера в 15:32

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из‑за жары

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:42

В Москве из‑за крайне высокой температуры в 30-32 градуса объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным метеослужбы, предупреждение будет действовать с 12.00 до 18.00 25 и 26 июня.

Оранжевый — предпоследний уровень опасности, во время которого есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Он посоветовал не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить