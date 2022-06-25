В Москве объявили оранжевый уровень опасности из‑за жары

В Москве из‑за крайне высокой температуры в 30-32 градуса объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным метеослужбы, предупреждение будет действовать с 12.00 до 18.00 25 и 26 июня.

Оранжевый — предпоследний уровень опасности, во время которого есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Он посоветовал не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.