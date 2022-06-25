В Москве арестовали члена партии «Яблоко» за символику «Умного голосования»

Басманный суд Москвы арестовал члена «Яблока» Николая Кавказского за демонстрацию экстремистской символики на десять суток. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на зампреда московского отделения партии Кирилла Гончарова.

Кавказского арестовали по статье 20.3 КоАП России. Причина — пост в соцсетях, опубликованный год назад, в котором он рассказывал, что его включили в фейковый список «Умного голосования»*.

После вступления решения суда в силу политик не сможет в течение года баллотироваться на выборах любого уровня.

Полиция задержала Николая Кавказского 24 июня. Его в увезли в ОВД Басманного района для составления протокола. Спустя четыре часа политика привезли в суд, где он провел еще пять часов — столько заняло рассмотрение дела.

Прошлой осенью Кавказский баллотировался в Госдуму от «Яблока» по 204-му Перовскому округу Москвы. Незадолго до выборов «Умное голосование» опубликовало списки поддерживаемых им кандидатов, но Николай Кавказский туда не попал. Зато он нашел себя в одном из фейковых списков.

* «Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.