Netflix, Tesla, Airbnb и другие компании будут покрывать расходы американок на поездки для абортов

Некоторые американские компании объявили о своей готовности оплатить расходы сотрудниц на поездки для абортов, если в их штатах процедура запрещена. Об этом сообщает New Your Times в онлайн-трансляции после отмены решение по делу «Роу против Уэйда».

С намерением поддержать сотрудниц выступили такие компании, как Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, OKCupid, DoorDash, Salesforce, Yelp, Patagonia и другие.

В Starbucks уточнили, что компания будет оплачивать поездки лишь в том случае, если сотрудникам придется уезжать для этого в клинику, которая находится более чем в 160 километрах от их дома.

24 июня Верховный суд США отменил историческое решение «Роу против Уэйда» 1973 года, защищающее право на аборт в стране. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы.

Через несколько минут после обнародования решения Верховного суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. Ожидается, что прерывание беременности окажется под запретом полностью или частично в более чем 20 американских штатах.

1 сентября 2021 года штат Техас принял строгий закон, который запрещает делать аборт после того, как у плода обнаружено сердцебиение. Обычно это происходит на шестой неделе беременности. Положения закона не делают исключений даже для случаев изнасилования или инцеста. Во всех 50 штатах прошли акции против решения техасских властей. Действие закона приостановили, но затем жесткие нормы заработали вновь.