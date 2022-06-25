Ролик начинается с кадров из «Чуда» где рассказывается история мальчика Огги Пуллмана, перенесшего 27 операций на лице из‑за очень редкой генетической ошибки. Затем центр внимания переходит к его бывшему однокласснику Джулиан Олбанс.

Lionsgate выпустила дебютный трейлер фильма «Белая птица: Чудесная история», который стал своеобразным спин-оффом «Чуда» 2017 года режиссера Стивена Чбоски. В мировой прокат картина выйдет 14 октября.

Когда Джулиана исключают из школы Бичар за жестокое обращение с Огги, к нему из Парижа приезжает бабушка Джулиана. Чтобы помочь ему измениться и взглянуть на мир иначе, она решает рассказать внуку свою историю из детства. В трейлере героиня признается, что для нее это болезненное воспоминание, но поскольку она хочет помочь своему внуку, то считает, что пришло время поделиться им.

Действие ее истории разворачивается в оккупированной нацистами Франции во Второй мировой войны. Бабушка рассказывает Джулиану о мальчике-калеке, который в детстве спас ее от смерти, рискуя жизнью.

В картине снялись Хелен Миррен, Брайс Гейзар, Ариэлла Глейзер, Орландо Швердт и другие. В качестве режиссера выступил Марк Форстер («Кристофер Робин»).