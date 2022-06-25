В Осло мужчина устроил стрельбу в гей-клубе. Дело расследуют как теракт

В популярном гей-баре и ночном клубе The London Pub в Осло, столица Норвегии, произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

В результате погибли два человека. Пострадали 14 человек, некоторые из них получили тяжелые ранения.

Недалеко от места преступления был задержан подозреваемый. Следователи идентифицировали его как 42-летнего гражданина Норвегии родом из Ирана.

Мотивы преступления неясны. Однако организаторы Oslo Pride отменили ЛГБТ-парад, запланированный на 25 июня.

Полиция расследует дело как возможное террористическое нападение.

«Наша общая оценка заключается в том, что есть основания полагать, что он хотел вызвать серьезный страх у населения», — заявил адвокат при полиции Осло Кристиан Хатло.

Не исключается теория, что нападавший психически нездоров. Правоохранители изучают его обращения в больницу и пытаются выяснить, нет ли у него какого‑либо заболевания.

Как пишет Newsweek, насилие с применением огнестрельного оружия — редкое явление для Норвегии. В стране действуют строгие законы о владении оружием. Его на четверть меньше у гражданских на душу населения по сравнению с США.