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Тейлор Свифт выпустила трек «Carolina». Это саундтрек к фильму «Там, где раки поют»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:08

Тейлор Свифт выпустила песню «Carolina», которая стала саундтреком к фильму «Там, где раки поют». Артистка также опубликовала клип на него.

Певица записала трек, используя только те инструменты, которые существовали до 1953 года. Продюсером песни стал Аарон Десснер из The National, с которым Свифт уже работала над «Folklore» и «Evermore».

«Примерно полтора года назад я написала песню о невероятной истории, истории девушки, которая всегда жила снаружи, глядя внутрь. Образно и буквально. Сопоставление ее одиночества и независимости. Ее тоска и ее неподвижность. Ее любопытство и страх, все это переплетено. Ее настойчивая мягкость… и предательство мира. Я написал ее в одиночестве посреди ночи, а затем мы с Аароном Десснером тщательно работали над звуком», — рассказала Свифт.

«Там, где раки поют» — грядущая экранизация одноименной книги Делии Оуэнс от Оливии Ньюман. Сюжет рассказывает историю девушки по имени Кия Кларк, которая все детство прожила в болотистой местности. Ее отшельнический образ жизни привлек внимание двух молодых людей, одного из которых вскоре нашли мертвым. Главной подозреваемой в убийстве стала Киа.

В картине снялись Дейзи Эдгар-Джонс, Гаррет Диллахант, Дэвид Стратэрн, Харрис Дикинсон, Тейлор Джон Смит, Эрик Лэдин и другие.

Премьера запланирована на 15 июля.

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