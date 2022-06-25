Тейлор Свифт выпустила трек «Carolina». Это саундтрек к фильму «Там, где раки поют»

Певица записала трек, используя только те инструменты, которые существовали до 1953 года. Продюсером песни стал Аарон Десснер из The National, с которым Свифт уже работала над «Folklore» и «Evermore».

Тейлор Свифт выпустила песню «Carolina», которая стала саундтреком к фильму «Там, где раки поют». Артистка также опубликовала клип на него.

«Примерно полтора года назад я написала песню о невероятной истории, истории девушки, которая всегда жила снаружи, глядя внутрь. Образно и буквально. Сопоставление ее одиночества и независимости. Ее тоска и ее неподвижность. Ее любопытство и страх, все это переплетено. Ее настойчивая мягкость… и предательство мира. Я написал ее в одиночестве посреди ночи, а затем мы с Аароном Десснером тщательно работали над звуком», — рассказала Свифт.

«Там, где раки поют» — грядущая экранизация одноименной книги Делии Оуэнс от Оливии Ньюман. Сюжет рассказывает историю девушки по имени Кия Кларк, которая все детство прожила в болотистой местности. Ее отшельнический образ жизни привлек внимание двух молодых людей, одного из которых вскоре нашли мертвым. Главной подозреваемой в убийстве стала Киа.

В картине снялись Дейзи Эдгар-Джонс, Гаррет Диллахант, Дэвид Стратэрн, Харрис Дикинсон, Тейлор Джон Смит, Эрик Лэдин и другие.

Премьера запланирована на 15 июля.