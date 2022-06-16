Глава РПЦ попал под санкции, Rutube взломали еще в марте и другие новости дня

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«Ведомости»: служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев Вчера в 18:02
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Денис Ламехов
Вчера в 20:44

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Под ограничения также попала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш заменили ограничение свободы на девять месяцев колонии общего режима. В настоящее время она находится вне России.

Cервис Rutube, столкнувшийся с массовым сбоем 9 мая, был взломан еще в марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию в сфере кибербезопасности Positive Technologies. Она была привлечена для расследования и устранения последствий инцидента.

СМИ сообщили, что московские магазины Decathlon закроются 26 июня из‑за перебоев с поставками товаров. По словам сотрудников сети, остановка работы будет временной.

Apple вновь возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира — впервые с 2015 года. Компания обогнала предыдущего лидера Amazon, он сместился на третью строчку. На втором месте расположился Google.

Вышел первый тизер-трейлер мелодрамы «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом в главной роли. Действие картины развернется в Англии в 1950-е годы, когда гомосексуальность в стране преследовалась по закону.

Netflix показал дебютный трейлер мюзикла по книге Роальда Даля «Матильда». В ролике группа детей пытается избавиться от террора в школе, инициатор которого — директриса Агата Транчбулл.

И еще об одном проекте американского стриминга: вышел дебютный тизер биографического фильма «Блондинка», в котором Ана де Армас сыграет Мэрилин Монро. Премьера картины состоится этим летом на Венецианском кинофестивале, а 23 сентября она появится на Netflix.

Flying Lotus выпустил сразу два новых трека — «The Room» и «You Don’t Know». В обоих за вокал отвечает американский соул-исполнитель Девин Трейси, до этого нигде особенно не успевший засветиться.

У британки Beabadoobee, пропускающей гитарную музыку 1990-х через зумерскую оптику, вышла новая песня «10:36». Релиз ее второй большой пластинки «Beatopia» — 15 июля.

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