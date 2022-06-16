Ана де Армас в образе Мэрилин Монро в дебютном тизере «Блондинки»

В сети появился дебютный тизер биографического фильма «Блондинка», в котором Ана де Армас примерила на себя образ легендарной Мэрилин Монро. Премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале этим летом, а затем 23 сентября лента станет доступна на Netflix.
Ролик делит жизнь голливудской звезды на две стадии: страдание за закрытыми дверями и заразительный смех на публике. На протяжении всего видео на фоне звучит замедленная и более жуткая версия песни «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», которая стала наиболее известна в исполнении Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок».
«Блондинка» основана на историческом романе-бестселлере писательницы Джойс Кэрол Оутс. Действие фильма развернется в золотые десятилетия жизни Монро (50-е и 60-е годы). Особое внимание будет уделено ее взгляду на мир и внутренним переживаниям.
Режиссером картины выступил Эндрю Доминик, который известен по таким работам, как «Ограбление казино» и «Еще раз с чувством». Он подчеркнул, что грядущая лента получила самый высокий возрастной рейтинг от Американской киноассоциации — NC-17 (лицам до 17 лет просмотр запрещен).