The Moscow Times: магазины Decathlon в Москве закроются в конце июня

Магазины спортивных товаров Decathlon закроются в Москве 26 июня. Об этом сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на двух сотрудников французской сети.

Они рассказали, что магазины закроются на время из‑за проблем с поставками товаров. Как только ассортимент продукции можно будет бесперебойно пополнять, точки заработают снова.

По словам сотрудников, начальство пообещало никого не сокращать и заявило, что магазины откроются снова вне зависимости от того, насколько сильным будет давление на компанию. При этом временно работу приостановит и интернет-магазин.

По информации The Moscow Times, заказать товары компании в сети уже сейчас невозможно. Кроме того, весной закрылась половина наименее популярных у покупателей магазинов Decathlon.

Тогда же компания сообщала о возможной временной остановке деятельности в России. Однако позднее сеть утверждала, что поставки продукции удалось наладить и закрытия не будет.

В последние недели же, как отмечает источник, стало очевидным, что поставки задерживаются из‑за логистических проблем. Чтобы не держать гипермаркеты с пустыми полками, их решили закрыть. Decathlon официально пока не подтвердил эту информацию.