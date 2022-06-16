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Гарри Стайлз в первом трейлере мелодрамы «Мой полицейский»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:09

Prime Video выпустил первый тизер-трейлер грядущей ЛГБТ-мелодрамы «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом в главной роли. Картина выйдет в кинотеатрах 21 октября, а 4 ноября появится на стрим-сервисе.

В ролике персонаж Стайлза Том рассказывает куратору музея Патрику, какие чувства вызывает у него картина с изображением океана. По мере этого рассказа трейлер показывает разрыв в отношениях между Томом, его женой Марион и Патриком. Ведь Том начинает понимать, что у него есть «запретные чувства» к Патрику, с которыми он не может совладать.

«Мой полицейский» основан на одноименном романе Бетан Робертс. Сюжет рассказывает историю о школьной учительнице Марион, которая влюбляется в полицейского по имени Том, не зная о том, что Тома привлекает его новый знакомый Патрик. Действие развернется в Англии в 1950-е годы, когда гомосексуальность в Великобритании была криминализирована.

Режиссером ленты стал постановщик «Гения» Майкл Грандадж. Сценарий фильма подготовил Рон Нисуонер, написавший ранее «Филадельфию» и «Разрисованную вуаль», — он адаптировал книгу Робертс еще в 2012 году.

Помимо Стайлза, в фильме снялись Дэвид Доусон, Эмма Коррин, Джина МакКи, Руперт Эверетт, Линус Роуч, Эндрю Тирнан, Джек Бандейра и Кадифф Кирван.

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