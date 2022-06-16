Гарри Стайлз в первом трейлере мелодрамы «Мой полицейский»

Prime Video выпустил первый тизер-трейлер грядущей ЛГБТ-мелодрамы «Мой полицейский» с Гарри Стайлзом в главной роли. Картина выйдет в кинотеатрах 21 октября, а 4 ноября появится на стрим-сервисе.

В ролике персонаж Стайлза Том рассказывает куратору музея Патрику, какие чувства вызывает у него картина с изображением океана. По мере этого рассказа трейлер показывает разрыв в отношениях между Томом, его женой Марион и Патриком. Ведь Том начинает понимать, что у него есть «запретные чувства» к Патрику, с которыми он не может совладать.